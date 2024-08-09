Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Köylüleri 30 yıldır filede buluşturuyor | Son dakika haberleri

        Köylüleri 30 yıldır filede buluşturan turnuva

        Düzce'de köyler arasında 30 yıl önce başlatılan voleybol turnuvasında bir araya gelen vatandaşlar, hem dostluğun ağır bastığı rekabet dolu müsabakaları izliyor hem de yaz akşamlarında eğlenceli vakit geçiriyor. Yer yer baba ve çocuklarının aynı takımda ter döktüğü turnuvanın ilk sporcularından olan ve şu an hakemlik yapan Davut Yıldırım, artık yerini gençlere bıraktığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:20 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Düzce kent merkezine bağlı köylerdeki gençlerin kaynaşması, birbirlerini tanıması ve dostlukların artması amacıyla 30 yıl önce Bataklı Çiftlik Köyü İlkokulu bahçesinde başlatılan etkinlik, okulun 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yıkılmasıyla Konaklı köyü mesire alanındaki sahaya taşındı.

        • 2
        • 3

          Her yıl 10'dan fazla köyün oluşturduğu takımlardan yüzlerce amatörün katıldığı turnuvada bir araya gelip sohbet eden köylüler, yaklaşık 15 gün boyunca kaynaşma atmosferinde hem müsabakaları izliyor hem de yaz akşamlarının keyfini çıkarıyor.

        • 4
        • 5

          Yer yer baba ve çocuklarının aynı takımda ter döktüğü karşılaşmalara bu yıl 14 takım ve 110 amatör sporcu katılıyor.

        • 6
        • 7

          Turnuvanın ilk sporcularından olan ve şu an hakemlik yapan 50 yaşındaki Davut Yıldırım, AA muhabirine, artık yerini gençlere bıraktığını söyledi.

        • 8
        • 9

          Organizasyonda bir neslin değişimine tanıklık ettiklerine değinen Yıldırım, "Bu turnuva başladığında daha dünyada olmayan çocuklar, şimdi burada oynuyor ter döküyor. Çocuklarımızın burada oynamalarına şahit oluyoruz. Onlar artık ağabey pozisyonuna geçti. Bu, amacımızı yerine getirdiğimizi gösteriyor, mutlu oluyoruz. Eşimizden, dostumuzdan aldığımız geri dönüşler de bize şevk veriyor" diye konuştu.

        • 10
        • 11

          Yıldırım, turnuvanın ilk yıllarında Çerkez köylerinde yaşayan vatandaşların bir araya gelmesini sağlamak amacı güdüldüğünü ancak etkinliğe hemen diğer köylerin de dahil edildiğini sözlerine ekledi.

        • 12
        • 13

          Köyünün takımında forma giyen Konaklı Köyü Muhtarı Kadir Ayyıldız da organizasyonun tamamen amatörce düzenlendiğini ve aralarında profesyonel sporcunun bulunmadığını anlattı.

        • 14
        • 15

          Ayyıldız, çevre köylerden gelen sakinleri turnuva boyunca mesire alanındaki sahada ağırladıklarını aktardı.

        • 16
        • 17

          Konaklı Köyü Muhtarı Kadir Ayyıldız, "Seyirci topluluğu bizi mutlu ediyor. İçimizde kesinlikle profesyonel yok, kendi içimizde oynuyoruz. 30 yıllık turnuva bu. Yerimiz müsait olduğu için köyümüzde yapıyoruz. Ortam çok güzel. Ambiyans çok güzel. Takımlar centilmen. Sevgi ve dostluk içerisinde oynuyoruz. Kazanan yok burada. Kazanan, dostluk ve izleyenler" ifadelerini kullandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Altyapı çalışmasında tesadüfen bulundu!
        Altyapı çalışmasında tesadüfen bulundu!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa