Şifalı sular 52 yıldır boşa akıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç Köyünde köylüler 51 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyuyla köy içindeki karlı ve buzlu yolları yıkayıp trafiğe açtılar.
Köylerinde üç kaynaktan çıkan şifalı suların 52 yıldır boşa aktığını söyleyen Köy Muhtarı Ömer Altın,” Yoğun kar yağışı sonucu köyümüz içerisindeki yollarda kar birikmesi ve buzlanma yüzünden trafikte aksamalar oluyordu. Köyümüzün şebeke suyu sıcak su olduğundan gönüllü arkadaşlarla birlikte yangın vanalarına bağladığımız hortumlarla köy içindeki karlı ve buzlu yolları sıcak su tutarak eritip trafiğe açtık. Çalışmalara iştirak eden arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
"ÜÇ KAYNAKTAN ŞİFALI SICAK SU FIŞKIRIYOR"
1970 Gediz Depremi’nden sonra Koca Kuzu mevkiinde üç ayrı kaynak halinde ortaya çıkan 51 derece sıcaklıktaki şifalı sıcak suların 52 yıldan beri büyük bir bölümünün boşa aktığını belirten Muhtar Altın, “ Yaptırdığımız tahlil sonucuna göre, şifalı sıcak sular içme kürü olarak kullanıldığında mide, barsak, karaciğer ve safra kesesinin kronik hastalıkları ile fonksiyonel yetersizliklerine, ayrıca kompanse diabet ve gut hastalıklarına, lokal banyo uygulamalarında ise kronik romatizmal hastalıklar, nevralji, nevrit, sinir sistemi hastalıkları ve sekelleri ile şişmanlık, gut gibi metabolizma hastalıklarına iyi geldiği tespit edildi. Bizlerde boşa akan şifalı sıcak suları değerlendirmek adına evlerimizde şebeke suyu kullanıyoruz. Yangınlarda da ilk müdahaleyi yangın vanalarından doldurduğumuz sıcak su tankeri ile yapıyoruz. Son olarak köy içindeki karlı ve buzlu yolları şifalı sıcak su ile eritip trafiğe açtık. Yetkililerden 52 yıldır boşa akıp giden suların termal tesis yapılarak ve seracılık projesi uygulanarak değerlendirilmesini istiyoruz. Köyümüzde yeterli sıcak suyumuz var. Yöremize gelecek yatırımcılara muhtarlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız ” diye konuştu.
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