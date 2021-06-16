Köylerdeki çocuklara uzayı sevdirecek "Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı" Afyonkarahisar'dan yola çıkıyor

AA

Afyonkarahisar İyilik Hareketi Derneği Başkanı Özgür Sepin, AA muhabirine, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde dizaynı yapılan Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nın kentte bir sivil toplum hareketinin fikir girişimiyle ortaya çıktığını söyledi.

Afyonkarahisar Valiliğinin de kendilerini bu konuda teşvik ettiğini dile getiren Sepin, şunları belirtti:

"Dernek üyelerimizle yaptığımız beyin fırtınasıyla Türkiye'deki köy okullarına tek tek giderek uzaya ve bilime merak uyandırabilecek gezici bir tır üretmek istedik. Bu süreç aslında bizim için de çok maceralı oldu. 95 gün gibi kısa bir zamanda çocukların bileme meraklarını artırabilecek Ali Kuşçu Mobil Uzay Tırı'nı oluşturduk.Cuma günü kent meydanında bir açılış yaparak Türkiye'de köy köy gezmeye başlayacak. "

Mobil uzay tırını tanıtan Sepin, araca binecek çocukların önce gökyüzündeki uydular hakkında bilgi sahibi olacağını anlattı.

Bu uydulardan 3'ünün Türkiye'nin yerli ve milli uyduları olan TÜRKSAT 6A, Göktürk- 2 ve İMECE olduğunu ifade eden Sepin, "Diğeri de dünyada ilk teleskop uydusu Hubble. NASA tarafından uzaya bırakılan bir uydu. Çocuklar bu uydular hakkında minimum bilgiye sahip olacaklar. Bunlardan sonra çocuklara uzayda kütle çekim, basınç ve sesin yayılımı, karadeliklerde cisimlerin hareketi ile teleskobun çalışma prensipleri, bir roketin uzaya nasıl fırlatılacağı ve güneş sistemimizdeki 9 gezegen hakkında bilgiler verilecek." diye konuştu.