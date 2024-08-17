Çalışanlardan 2 çocuk annesi Aysel Çataloğlu, 2019 yılından beri tekstil atölyesinde çalıştığını vurgulayarak, "Köyümüzde böyle bir iş yeri olması bizim için çok büyük avantaj. Hem işimizi yapıyoruz hem çocuklarımıza bakıyoruz. Ben şehirde olsam böyle bir yerde çalışamazdım. Eskiden sadece yazları tarlada çalışıyor kışın boştaydık. Eşime maddi açıdan yardımcı oluyorum, artık maddi kaygımız da yok. Sigortamız, yemeğimiz her şeyimiz var. Hem baba toprağından ayrılmadık hem de kendi ekmeğimizi kazanıyoruz" diye konuştu.