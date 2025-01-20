Köydeki çocukların düşen drone şaşkınlığı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüntüler çeken drone pilotu Turgut Kızıltaş, Adana merkeze giderken bir köy yakınında çekim yaptı.

REKLAM advertisement1

Çekim yaptığı sırada düşen drone köydeki meraklı çocuklar tarafından buldu.

O anda çocukların yaşadığı şaşkınlığı ise düşen drone üzerine takılı aksiyon kamerası saniye saniye kaydetti.

Çocuklardan bir tanesinin, “Bu saatli bomba gibi bir şey galiba” demesi diğer çocukların bir an kaçması ilginç görüntüler oluşturdu.

Çocuklar daha sonra Kızıltaş'ın gelmesiyle birlikte 'drone'u sahibine verdiler.

Kızıltaş'ın arşivinden çıkan görüntüleri sosyal medyada paylaşması ise büyük ilgi gördü.