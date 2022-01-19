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Enis Özkan ile Murat Çiçek'in yapımcısı olduğu 'Yıldızlar da Kayar' adlı sinema filmi gösterime 28 Ocak'ta girecek.

Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı, Günay Günaydın'ın yönettiği filmde

başrolleri Cem Kılıç, Ceyda Olguner, Cezmi Baskın, Volga Sorgu, Müge Çoşkun, Hakan Burak Bozdoğan, Metin Yıldırım, Selçuk Yerlikaya. Elif Güçkıran ve Kübra Karen paylaştı.

Çekimleri İstanbul'da başlayan, Çorum ve Osmancık İnal köyünde tamamlanan 'Yıldızlar da Kayar', 'Popstar Berkcan'ın aldığı cezayla ışıltı hayatından 6 ay boyunca bir köyde yaşadıklarını hikâye ediniyor.