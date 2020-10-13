Gece saatlerinde Marmaris'in Gedik Koyu’nda mahsur kalan sığınmacılar yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 12 sığınmacı kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, Bodrum Karaada önlerinde de, içinde 7 sığınmacının bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle kayalıklara sürüklendi.

Kayalıklara çıkan sığınmacıların Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 7 sığınmacıyı bota alarak kurtardı.