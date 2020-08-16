Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı (2) - ZONGULDAK

Muslu beldesine bağlı Göbü köyünde dün akşam saatlerinde denize girerek dalgalara kapılan 2 çocuk ile onları kurtarmaya çalışan 6 kişinin sığındıkları koydan kurtarılması için yürütülen ve gece saatlerinde ara verilen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip ve bir firmaya ait römorkör ile AFAD ve jandarma personeli, koya ulaşmak için çalışma yürüttü.Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK),bölgeye gelerek inceleme yaptı.Sahil güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 8 kişi, sırayla zodyak bota alındı. Sahil güvenlik gemisine nakledilen 8 kişi, daha sonra hastaneye götürüldü.- Kurtarılanlar yaşadıklarını anlattıHastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 11 yaşındaki Mustafa Tuğra Kahraman, gazetecilere, dalganın kendilerini süreklediğini belirtti.Yaşadıklarını anlatan Kahraman, "Sürüklendiğimizi görenlerden Okan ağabey bizi arkadaki kumsala doğru itti. Daha sonra arkadan başkaları geldi. Koya sığındık ve orada kaldık. Soğuktu biraz ve ateş yaktılar. Sahil Güvenlik geldi ve bizi kurtardı. AFAD bize battaniye ve yemek ulaştırdı. Daha sonra uyuduk. Uyanınca bota bindik. Okan ağabey ve yanındakilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.Milat Babalık (9) da kıyıya çıkınca geceyi uyuyarak ve konuşarak geçirdiklerini ifade etti.Kendilerini kurtaranlara teşekkür eden Babalık, şunları söyledi:"Bize çok yardımcı oldular. İlk önce biraz korktuk ama kıyıya çıkınca hiçbir şey kalmadı. Gece uyuduk ve konuştuk. İlk önce bot geldi, o bizi kurtaramadı. Sahil güvenlik ve helikopter geldi. Bizi kurtaramadı. Dalgaların azalmasını ve sabah olmasını bekledik. Gece üşüdük, battaniyelerle ısındık. Ömrüm boyunca unutamayacağım bir anı oldu."Baba Murat Babalık ise endişeli bekleyişin sona erdiğini, çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladıklarını dile getirdi.- OlayKilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinin Göbü köyünde denize giren 2 çocuğun dalgalara kapıldığını gören vatandaşlar kurtarmak için çalışma başlatmıştı. Boğulma tehlikesi geçirenler ile yardıma giden 6 kişi, dalgalar nedeniyle başka bir koya çıkmıştı.Kurtarma çalışmaları kapsamında, koya yakın bulunan tepelik alana çıkan AFAD ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar, ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar gelerek mahsur kalanlarla görüşmeye çalışmıştı.Ekiplerce dik yamaçtan halat yardımıyla yiyecek ve kıyafet ulaştırılan 8 kişi, ısınmak için ateş yakmıştı.Mahsur kalanların kurtarılması için İstanbul'dan hareket eden ve bölgeye gelen helikopterin, uygun hava koşulları olmaması ve kayalık alana inememesi üzerine gece saatlerinde çalışmalara ara verilmişti.
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