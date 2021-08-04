Muğla Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangını çevre il ve ilçelerde de dikkatle takip ediliyor. İlçeye komşu olan Denizli’nin Çameli ilçesi de Köyceğiz’deki yangını takip eden bölgeler arasında. Yangın dumanlarının net bir biçimde gözüktüğü ve zaman zaman Çameli’ye doğru yönelen alevler yüzünden Belediye, yangının Çameli’ye ulaşması halinde yapılacak çalışmalar hakkında toplantı yaptı. Bu bağlamda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Koordinesinde, Çameli Belediye Başkanlığı Yangın Afeti Koordinasyon Ekibi kuruldu.
Çameli Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen Koordinasyon toplantısında Köyceğiz’deki yangının ilçe sınırlarına ulaşması ile ilçede olası orman yangını başta olmak üzere çeşitli afet nedeni ile oluşturulan ekiplerin yapacağı çalışmalar görüşüldü. Bu gibi durumlarda ekiplerin sahaya nasıl intikal edeceği, ulaşım, lojistik, yangınla mücadelede kullanılan araç, gereç yanı sıra orman içerisinde yangına karşı tesis edilen su havuzları, yangın, emniyet, yol ve şeritleri, gözetleme kuleleri ve ilk müdahale ekiplerinin yerleri denetlenerek hazırlıklar tamamlandı.
Toplantıda Çameli’ye komşu ilçe olan Köyceğiz ilçesindeki yangın değerlendirilerek, yangının konumu ve en yakın mahalleye ulaşması durumunda vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınması yapılması ihtiyaç olduğunu harita üzerinden sunum yapılarak anlatıldı. Toplantıda ayrıca ilçedeki tüm ormanlık alanlar, mesire ve piknik alanlara giriş ve çıkışlar kapatıldığı ve gerekli önlemlerin alındığı anlatıldı.
'ORMANA GİRİŞ YASAKLANDI'
Tedbirler kapsamında ormana girişler yasaklandı. Paşaderesi haricinde tüm mesire ve piknik alanlarına girişler ile ateş yakma yasaklandı. Vatandaşlardan da anız ve bitki örtüsü yakmaması, su tankerlerinin dolu olması konusunda özellikle hassasiyet istendi. Ayrıca başta sosyal medya aracılığı ile halkı paniğe sevk edecek paylaşım yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunma kararı alındı.
"TÜM İZİNLER DURDURULDU"
Konu hakkında açıklamada bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Tüm ülkeyi üzüntü ve endişeye boğan yangınlarla mücadele 7 gündür aralıksız sürüyor. Sıcaklıkların artması, rüzgar faktörü, kuruyan otlar ve ağaçlar gibi orman yangınları açısından etkili olan birçok faktörü. İlçemizin toplam alanının yaklaşık yüzde 70’i ormanlarla kaplı. Bu anlamda da Türkiye’de Denizli ilimiz 3.sırada. Gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil bir doğa, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için orman varlıklarımızın korunması hayati önem taşımaktadır. Oluşturduğumuz Koordinasyon ekibi ile olası bir yangına karşı tüm önlemlerimiz alınmış durumda gerekli koordinasyon ekibimiz Muhtarlarımız ve Gerekli kurumlar tarafından planmış olup Bugünden itibaren Belediyemizdeki tüm izinler durdurulmuştur” dedi.
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