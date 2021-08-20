Köyceğiz'de orman yangını başladı!

AA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkiinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın başladı.

AA'da yer alan habere göre yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Köyceğiz'de, 29 Temmuz'da saat: 13.30'da makilik alanda çıkan yangın, 12 Ağustos'ta söndürülmüştü.