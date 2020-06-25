Köy yollarında asfalt çalışması - MUŞ

AA

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, 2020 yılında yapılacak 40 milyon harcamayla il genelinde 400 kilometre yol yapacaklarını söyledi.Korkut ilçesinin Yolgözler, Yünören köyü ile merkeze bağlı Karameşe grup köy yolunda asfalt çalışması başladığını ifade eden Yentür, şöyle konuştu:"Köy yollarında ilk asfalt dökümü yapıldı ve satı kaplamaya başlandı. İlçelerimizde de hazırlıklar yapıldı inşallah hızlı bir şekilde ara vermeksizin ekim ayının ilk haftasına kadar planladığımız şekilde çalışmalarımızı bitiririz. Bu yıl köy yollarında 2020 yılı yatırım programı kapsamında yaklaşık 40 milyon lira bir bütçe ayrıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün 12 ekiple başlattığı çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor."