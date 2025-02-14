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        Haberler Gündem Çevre Köy okullarında "Sıfır Atık" eğitimi | Son dakika haberleri

        Isparta Belediyesi'nden köy okullarında "Sıfır Atık" eğitimi

        Isparta Belediyesi, şehir merkezinde gerçekleştirdiği atık pil toplama kampanyası kapsamındaki eğitimlerine köy okullarını da dahil etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 18:53 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:53
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        Köy okullarında "Sıfır Atık" eğitimi
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        Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geçen yıllarda olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da şehirdeki okullarda sıfır atık kapsamında pil toplama kampanyası başlattı.

        Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla atık pil toplama kampanyasına köy okulları da dahil edildi. Şehir merkezindeki okulların yanı sıra ekipler köylerdeki okullara da giderek sıfır atık konusundaki eğitimlerine başladı.

        Bu kapsamda Yazısöğüt köyündeki Yazısöğüt İlkokulu'nda öğrencilere sıfır atıkla ilgili eğitim verildi. Eğitimlerde Isparta Belediyesi ekipleri tarafından öğrencilere sıfır atığın önemi ve atıkların dönüştürülmesi konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere Çevki ve Arkadaşlarıyla Geri Dönüşüm Eğitim Filmi de izlettirildi.

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        Eğitimin sonunda öğrencilere boyama kitabı, boya kalemi, tohumlu kalem ve not defteri hediye edilirken, öğrenciler de evlerinden getirdikleri atık pilleri özel hazırlanan kutulara attı.

        Kampanyada okullarda atık piller toplanırken, atık pil toplayan okullara yıl sonunda hediyeler verilecek. Geçen eğitim öğretim yılında okullardan toplam 1 ton 215 kilogram atık pil toplandı. Bu yıl için ise daha fazla atık pil toplanması hedefleniyor.

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