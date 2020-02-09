AA

Türkiye'de 2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 15 ilde köy nüfusu artarken 36'sında ise azaldı. Bu dönemde köyde yaşayanların sayısı 214 bin 202 kişi azalışla 6 milyon 3 bin 717'ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2015'te 78 milyon 741 bin 53 olan Türkiye'nin nüfusu, 2019 itibarıyla yüzde 5.6 artışla 83 milyon 154 bin 997'ye yükseldi. Bu dönemde 76 ilin nüfusunda artış, 5 ilde ise düşüş yaşandı.

İstanbul, 861 bin 833 kişilik artışla ilk sırada yer alırken, bu ili 368 bin 501 kişiyle Ankara, 223 bin 244 kişiyle Antalya, 213 bin 573 kişiyle Bursa ve 198 bin 836 kişiyle İzmir takip etti.

Söz konusu dönemde Ağrı, nüfusu en çok azalan il olarak kayıtlara geçti. Ağrı'nın nüfusu 5 yılda 11 bin 11 kişi azaldı. Bu ili, 7 bin 250 kişilik azalışla Kars, 1946 kişiyle Ardahan, 1416 kişiyle Tunceli ve 259 kişiyle Erzurum izledi.

YALOVA ORANDA LİDER

Yalova, 2015-2019 döneminde yüzde 16,3'lük yükselişle nüfus artış oranında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Yalova'nın nüfusu 233 bin 9'dan 270 bin 976'ya yükseldi. Yalova'yı yüzde 12.5'lik artışla Tekirdağ, 9.7'lik yükselişle Kocaeli ve yüzde 9,6'lık artışla Şanlıurfa takip etti.

Aynı dönemde Kars'ın nüfusu yüzde 2.5, Ağrı'nın yüzde 2.01, Ardahan'ın yüzde 1.96, Tunceli'nin yüzde 1.65 ve Erzurum'un yüzde 0.03 azaldı.

KENTE GÖÇ DEVAM EDİYOR

2014 Mahalli Seçimleri ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Ordu büyükşehir statüsüne kavuşurken, büyükşehir belediyelerinin sınırları da il sınırlarını kapsar hale getirildi. Böylece 16'dan 30'a çıkan büyükşehirlerdeki köyler de mahalleye dönüştürüldü.

2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ildeki köy nüfusu incelendiğinde, 15 ildeki köy nüfusunun arttığı, 36'sında ise azaldığı gözlendi. Köylerin nüfusu 2015'te 6 milyon 217 bin 919 kişi iken, 2019'da köyde yaşayanların sayısı 6 milyon 3 bin 717'ye geriledi. Böylece 5 yılda köy nüfusu 214 bin 202 kişi azaldı.

Köy nüfusunun en çok azaldığı il 38 bin 559 kişiyle Erzincan oldu. Bu ili 25 bin 981 kişilik azalışla Muş, 14 bin 595 kişilik düşüşle Adıyaman, 13 bin 198 gerilemeyle Aksaray ve 12 bin 850 azalışla Kars izledi.

Öte yandan Uşak, Ağrı, Kütahya, Niğde, Yozgat, Hakkari, Bingöl, Çorum, Batman ve Edirne de köy nüfusunun azaldığı diğer başlıca iller oldu.

Söz konusu dönemde köy nüfusunun en çok arttığı il ise 12 bin 423 kişiyle Gümüşhane oldu. Bu ili 8 bin 7 kişiyle Şırnak, 6 bin 245 kişiyle Rize ve 5 bin 762 kişiyle Çankırı takip etti.

Ayrıca köy nüfusunu artıran diğer iller ise Yalova, Elazığ, Tokat, Karabük, Çanakkale, Bolu, Kırklareli, Iğdır, Kilis, Tunceli ve Bayburt olarak kayıtlara geçti.

'İKTİSADİ FAALİYETLERİN DARALMASININ KAÇINILMAZ SONUCU'

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Tahsin, 2015-2019 döneminde köy nüfusundaki azalmanın nedeninin, iktisadi faaliyet kollarının yapısındaki değişimle birlikte sorgulanması gerektiğini söyledi.

Tahsin, kırdan ya da köylerden şehirlere yaşanan göçün, ücret, sosyo-ekonomik olgularla birlikte ele alındığında şehrin cazibesinin daha yüksek olduğu şeklinde değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bu dönemde Türkiye genelinde istihdam oranı verilerindeki azalma, işsizlik ve bunun bir alt bileşeni olarak genç işsizlik oranındaki artış gibi olgularla birlikte düşünüldüğünde şehirlerin cazibesinin (çekim gücünün) yüksek olduğunu ileri sürmemiz mümkün değil. Örneğin İstanbul için ters göçün geçerli olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız.”

Tahsin, köydeki iktisadi faaliyetlerin daralmasının kaçınılmaz olarak göç ile sonuçlandığını belirtti. Türkiye genelinde tarımsal istihdam oranındaki azalışların, köyün iktisadi faaliyetlerinde daralmaya neden olduğunu ifade eden Tahsin, tarım dışı sektörlerde ise istihdam yaratma kapasitesinin sınırlı kaldığını dile getirdi.

'TAMAMLAYICI SEKTÖRLER DİKKATE ALINMALI'

Tahsin, kırsal alanın kalkınma sürecinde sektörler arası tamamlayıcılık, çevre-merkez arasındaki bağlantılar ile bölgelerin demografik ve toprak yapısının temel alınması gerektiğine vurgu yaptı.

"Kalkınma için köylere dönüşün sağlanması gerekir" önermesi yerine “Kalkınma için köylerde tarımsal faaliyetler ile diğer tamamlayıcı sektörlerin de dikkate alınması gerekir” önermesinin temel alınmasının uygun olacağına dikkati çeken Tahsin, şöyle devam etti:

“Kalkınma için köyün de kendi içinde iktisadi faaliyetlerin birbirini tetiklemesi ve tamamlayıcılık unsurlarının öne çıkması gerekmektedir. Bu noktada tarım politikaları ve bu alandaki iktisadi faaliyetlerin istihdam koşulları değerlendirilmek durumundadır. Köy ya da genel olarak kırsal alanda sadece tarıma dayalı bir teşvik politikasının ötesinde diğer sektörler arasındaki bağlantılar temel alınmak durumundadır.”

2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin köy nüfusu ve değişimi şöyle:

İL 2015 2019 Fark Yüzde Değişim 1 Gümüşhane 51.941 64.364 12.423 23.9 2 Şırnak 185.956 193.963 8.007 4.3 3 Rize 113.383 119.628 6.245 5.5 4 Çankırı 54.887 60.649 5.762 10.5 5 Yalova 65.451 70.702 5.251 8.0 6 Elazığ 135.458 140.547 5.089 3.8 7 Tokat 214.121 217.641 3.520 1.6 8 Karabük 53.837 56.922 3.085 5.7 9 Çanakkale 211.155 213.421 2.266 1.1 10 Bolu 87.399 89.497 2.098 2.4 11 Kırıkkale 34.696 36.383 1.687 4.9 12 Iğdır 85.115 86.308 1.193 1.4 13 Kilis 33.244 34.318 1.074 3.2 14 Tunceli 29.675 30.065 390 1.3 15 Bayburt 32.274 32.326 52 0.2 16 Kırşehir 52.340 51.521 -819 -1.6 17 Bartın 112.881 111.722 -1.159 -1.0 18 Kırklareli 103.955 102.534 -1.421 -1.4 19 Burdur 87.102 85.295 -1.807 -2.1 20 Osmaniye 124.715 122.424 -2.291 -1.8 21 Giresun 151.132 148.608 -2.524 -1.7 22 Düzce 136.106 133.364 -2.742 -2.0 23 Sivas 166.687 163.313 -3.374 -2.0 24 Karaman 66.406 63.010 -3.396 -5.1 25 Nevşehir 112.572 108.952 -3.620 -3.2 26 Amasya 95.735 92.022 -3.713 -3.9 27 Bilecik 44.669 40.893 -3.776 -8.5 28 Bitlis 145.521 141.713 -3.808 -2.6 29 Kastamonu 145.765 141.622 -4.143 -2.8 30 Artvin 69.011 64.486 -4.525 -6.6 31 Siirt 116.328 111.727 -4.601 -4.0 32 Ardahan 62.683 58.047 -4.636 -7.4 33 Sinop 89.019 83.858 -5.161 -5.8 34 Zonguldak 232.200 226.941 -5.259 -2.3 35 Isparta 121.511 116.236 -5.275 -4.3 36 Afyonkarahisar 298.693 293.250 -5.443 -1.8 37 Edirne 113.104 107.439 -5.665 -5.0 38 Batman 122.424 116.347 -6.077 -5.0 39 Çorum 143.877 137.342 -6.535 -4.5 40 Bingöl 106.570 99.991 -6.579 -6.2 41 Hakkari 125.985 115.851 -10.134 -8.0 42 Yozgat 156.576 146.174 -10.402 -6.6 43 Niğde 156.444 145.221 -11.223 -7.2 44 Kütahya 178.348 166.155 -12.193 -6.8 45 Ağrı 240.858 228.660 -12.198 -5.1 46 Uşak 104.365 91.703 -12.662 -12.1 47 Kars 159.326 146.476 -12.850 -8.1 48 Aksaray 135.687 122.489 -13.198 -9.7 49 Adıyaman 209.302 194.707 -14.595 -7.0 50 Muş 245.688 219.707 -25.981 -10,6 51 Erzincan 95.742 57.183 -38.559 -40.3 Toplam 6.217.919 6.003.717 -214.202 -3.4