09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de 2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 15 ilde köy nüfusu artarken 36'sında ise azaldı. Bu dönemde köyde yaşayanların sayısı 214 bin 202 kişi azalışla 6 milyon 3 bin 717'ye düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2015'te 78 milyon 741 bin 53 olan Türkiye'nin nüfusu, 2019 itibarıyla yüzde 5.6 artışla 83 milyon 154 bin 997'ye yükseldi. Bu dönemde 76 ilin nüfusunda artış, 5 ilde ise düşüş yaşandı.
İstanbul, 861 bin 833 kişilik artışla ilk sırada yer alırken, bu ili 368 bin 501 kişiyle Ankara, 223 bin 244 kişiyle Antalya, 213 bin 573 kişiyle Bursa ve 198 bin 836 kişiyle İzmir takip etti.
Söz konusu dönemde Ağrı, nüfusu en çok azalan il olarak kayıtlara geçti. Ağrı'nın nüfusu 5 yılda 11 bin 11 kişi azaldı. Bu ili, 7 bin 250 kişilik azalışla Kars, 1946 kişiyle Ardahan, 1416 kişiyle Tunceli ve 259 kişiyle Erzurum izledi.
YALOVA ORANDA LİDER
Yalova, 2015-2019 döneminde yüzde 16,3'lük yükselişle nüfus artış oranında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde Yalova'nın nüfusu 233 bin 9'dan 270 bin 976'ya yükseldi. Yalova'yı yüzde 12.5'lik artışla Tekirdağ, 9.7'lik yükselişle Kocaeli ve yüzde 9,6'lık artışla Şanlıurfa takip etti.
Aynı dönemde Kars'ın nüfusu yüzde 2.5, Ağrı'nın yüzde 2.01, Ardahan'ın yüzde 1.96, Tunceli'nin yüzde 1.65 ve Erzurum'un yüzde 0.03 azaldı.
KENTE GÖÇ DEVAM EDİYOR
2014 Mahalli Seçimleri ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Ordu büyükşehir statüsüne kavuşurken, büyükşehir belediyelerinin sınırları da il sınırlarını kapsar hale getirildi. Böylece 16'dan 30'a çıkan büyükşehirlerdeki köyler de mahalleye dönüştürüldü.
2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ildeki köy nüfusu incelendiğinde, 15 ildeki köy nüfusunun arttığı, 36'sında ise azaldığı gözlendi. Köylerin nüfusu 2015'te 6 milyon 217 bin 919 kişi iken, 2019'da köyde yaşayanların sayısı 6 milyon 3 bin 717'ye geriledi. Böylece 5 yılda köy nüfusu 214 bin 202 kişi azaldı.
Köy nüfusunun en çok azaldığı il 38 bin 559 kişiyle Erzincan oldu. Bu ili 25 bin 981 kişilik azalışla Muş, 14 bin 595 kişilik düşüşle Adıyaman, 13 bin 198 gerilemeyle Aksaray ve 12 bin 850 azalışla Kars izledi.
Öte yandan Uşak, Ağrı, Kütahya, Niğde, Yozgat, Hakkari, Bingöl, Çorum, Batman ve Edirne de köy nüfusunun azaldığı diğer başlıca iller oldu.
Söz konusu dönemde köy nüfusunun en çok arttığı il ise 12 bin 423 kişiyle Gümüşhane oldu. Bu ili 8 bin 7 kişiyle Şırnak, 6 bin 245 kişiyle Rize ve 5 bin 762 kişiyle Çankırı takip etti.
Ayrıca köy nüfusunu artıran diğer iller ise Yalova, Elazığ, Tokat, Karabük, Çanakkale, Bolu, Kırklareli, Iğdır, Kilis, Tunceli ve Bayburt olarak kayıtlara geçti.
'İKTİSADİ FAALİYETLERİN DARALMASININ KAÇINILMAZ SONUCU'
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Tahsin, 2015-2019 döneminde köy nüfusundaki azalmanın nedeninin, iktisadi faaliyet kollarının yapısındaki değişimle birlikte sorgulanması gerektiğini söyledi.
Tahsin, kırdan ya da köylerden şehirlere yaşanan göçün, ücret, sosyo-ekonomik olgularla birlikte ele alındığında şehrin cazibesinin daha yüksek olduğu şeklinde değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ancak bu dönemde Türkiye genelinde istihdam oranı verilerindeki azalma, işsizlik ve bunun bir alt bileşeni olarak genç işsizlik oranındaki artış gibi olgularla birlikte düşünüldüğünde şehirlerin cazibesinin (çekim gücünün) yüksek olduğunu ileri sürmemiz mümkün değil. Örneğin İstanbul için ters göçün geçerli olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız.”
Tahsin, köydeki iktisadi faaliyetlerin daralmasının kaçınılmaz olarak göç ile sonuçlandığını belirtti. Türkiye genelinde tarımsal istihdam oranındaki azalışların, köyün iktisadi faaliyetlerinde daralmaya neden olduğunu ifade eden Tahsin, tarım dışı sektörlerde ise istihdam yaratma kapasitesinin sınırlı kaldığını dile getirdi.
'TAMAMLAYICI SEKTÖRLER DİKKATE ALINMALI'
Tahsin, kırsal alanın kalkınma sürecinde sektörler arası tamamlayıcılık, çevre-merkez arasındaki bağlantılar ile bölgelerin demografik ve toprak yapısının temel alınması gerektiğine vurgu yaptı.
"Kalkınma için köylere dönüşün sağlanması gerekir" önermesi yerine “Kalkınma için köylerde tarımsal faaliyetler ile diğer tamamlayıcı sektörlerin de dikkate alınması gerekir” önermesinin temel alınmasının uygun olacağına dikkati çeken Tahsin, şöyle devam etti:
“Kalkınma için köyün de kendi içinde iktisadi faaliyetlerin birbirini tetiklemesi ve tamamlayıcılık unsurlarının öne çıkması gerekmektedir. Bu noktada tarım politikaları ve bu alandaki iktisadi faaliyetlerin istihdam koşulları değerlendirilmek durumundadır. Köy ya da genel olarak kırsal alanda sadece tarıma dayalı bir teşvik politikasının ötesinde diğer sektörler arasındaki bağlantılar temel alınmak durumundadır.”
2015-2019 döneminde 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin köy nüfusu ve değişimi şöyle:
İL
2015
2019
Fark
Yüzde Değişim
1
Gümüşhane
51.941
64.364
12.423
23.9
2
Şırnak
185.956
193.963
8.007
4.3
3
Rize
113.383
119.628
6.245
5.5
4
Çankırı
54.887
60.649
5.762
10.5
5
Yalova
65.451
70.702
5.251
8.0
6
Elazığ
135.458
140.547
5.089
3.8
7
Tokat
214.121
217.641
3.520
1.6
8
Karabük
53.837
56.922
3.085
5.7
9
Çanakkale
211.155
213.421
2.266
1.1
10
Bolu
87.399
89.497
2.098
2.4
11
Kırıkkale
34.696
36.383
1.687
4.9
12
Iğdır
85.115
86.308
1.193
1.4
13
Kilis
33.244
34.318
1.074
3.2
14
Tunceli
29.675
30.065
390
1.3
15
Bayburt
32.274
32.326
52
0.2
16
Kırşehir
52.340
51.521
-819
-1.6
17
Bartın
112.881
111.722
-1.159
-1.0
18
Kırklareli
103.955
102.534
-1.421
-1.4
19
Burdur
87.102
85.295
-1.807
-2.1
20
Osmaniye
124.715
122.424
-2.291
-1.8
21
Giresun
151.132
148.608
-2.524
-1.7
22
Düzce
136.106
133.364
-2.742
-2.0
23
Sivas
166.687
163.313
-3.374
-2.0
24
Karaman
66.406
63.010
-3.396
-5.1
25
Nevşehir
112.572
108.952
-3.620
-3.2
26
Amasya
95.735
92.022
-3.713
-3.9
27
Bilecik
44.669
40.893
-3.776
-8.5
28
Bitlis
145.521
141.713
-3.808
-2.6
29
Kastamonu
145.765
141.622
-4.143
-2.8
30
Artvin
69.011
64.486
-4.525
-6.6
31
Siirt
116.328
111.727
-4.601
-4.0
32
Ardahan
62.683
58.047
-4.636
-7.4
33
Sinop
89.019
83.858
-5.161
-5.8
34
Zonguldak
232.200
226.941
-5.259
-2.3
35
Isparta
121.511
116.236
-5.275
-4.3
36
Afyonkarahisar
298.693
293.250
-5.443
-1.8
37
Edirne
113.104
107.439
-5.665
-5.0
38
Batman
122.424
116.347
-6.077
-5.0
39
Çorum
143.877
137.342
-6.535
-4.5
40
Bingöl
106.570
99.991
-6.579
-6.2
41
Hakkari
125.985
115.851
-10.134
-8.0
42
Yozgat
156.576
146.174
-10.402
-6.6
43
Niğde
156.444
145.221
-11.223
-7.2
44
Kütahya
178.348
166.155
-12.193
-6.8
45
Ağrı
240.858
228.660
-12.198
-5.1
46
Uşak
104.365
91.703
-12.662
-12.1
47
Kars
159.326
146.476
-12.850
-8.1
48
Aksaray
135.687
122.489
-13.198
-9.7
49
Adıyaman
209.302
194.707
-14.595
-7.0
50
Muş
245.688
219.707
-25.981
-10,6
51
Erzincan
95.742
57.183
-38.559
-40.3
Toplam
6.217.919
6.003.717
-214.202
-3.4
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