Köy muhtarının tartışmasında cinayet

İHA

Kars'ın Akyaka ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçit köyünde muhtar G.E. ile köylülerden F.Ç. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada G.E., B.A. ve F.Ç. silahla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Akyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ise, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan B.A., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar G.E. ve F.Ç. ise Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.