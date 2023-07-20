Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Köy muhtarı arkadaşına kurşun yağdırdı

        Kütahya'da köy muhtarı arkadaşını tüfekle öldürdü

        Kütahya'da köy muhtarı Levent G., arkadaşını tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Servet Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köy muhtarı arkadaşına kurşun yağdırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’nın Gediz ilçesi Kayaköy Muhtarı Levent G., sabah saatlerinde daha önce tartıştığı arkadaşı Servet Yılmaz'ın (42) evine gitti. Muhtar, kapıyı açan Yılmaz'a kurşun yağdırdı.

        Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Servet Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Muhtar Levent G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetin ailevi bir mesele yüzünden işlendiği iddia edildi.

        #kütahya haberleri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Annesinin kıyafetleriyle banka soydu!
        Annesinin kıyafetleriyle banka soydu!
        "33 milyon ton tahıl sevk edildi"
        "33 milyon ton tahıl sevk edildi"
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Kadir Şeker ile ilgili sıcak gelişme!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
        Beşiktaş'ta Konferans mesaisi!
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        Bidonlu önlem!
        Bidonlu önlem!
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Maliye açıklık getirdi
        Maliye açıklık getirdi