        Köy imamını ayı sanıp vurdu! | Son dakika haberleri

        Köy imamını ayı sanıp vurdu!

        Bolu'da dün akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı. Kentin Mengen ilçesine bağlı İlyaslar köyünde iddiaya göre, arıcılık yapan Fuat Ö., ayı sandığı köy imamı Mehmet Yıldızhan'ı tüfekle vurarak ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 14:51 Güncelleme: 17.09.2025 - 14:51
        Köy imamını ayı sanıp vurdu!
        Bolu'da Mengen ilçesinde, arıcılık yapan Fuat Ö., tüfekle vurduğu köy imamı Mehmet Yıldızhan’ı ağır yaraladı.

        DHA'nın haberine göre kovanlara zarar vermeye çalışan bir ayı sandığından tüfeği ateşlediğini ve Yıldızhan’ı yanlışlıkla vurduğunu söyleyen Fuat Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında, İlyaslar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy camisinin imamı Mehmet Yıldızhan, yatsı namazını kıldırdıktan sonra kendi evine dönerken, köyde arıcılık yapan Fuat Ö.'nün arı kovanlarının bulunduğu evin önünden geçti. Fuat Ö., tüfeği ateşleyip imam Yıldızhan’ı vurdu.

        Ağır yaralanan Yıldızhan, adrese çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Fuat Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Fuat Ö.'nün ifadesinde, yetiştiriciliğini yaptığı arı kovanlarına sıklıkla ayı geldiğini, gece karanlıkta çıtırtıları ayı sanarak tüfeği ateşlediğini, imamı ayı sandığı için yanlışlıkla vurduğunu söylediği belirtildi. Mehmet Yıldızhan’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

