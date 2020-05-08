Köy imamı gurbetteki köylülerin bahçesini sürüyor, üzüm asmalarını buduyor

Araç ilçesinde bulunan Yenice köyünün Köseler Mahallesi imamı Süleyman Kara, iki yıl önce köyde görev yapmaya başladı. Köy sakinleri ile oldukça iyi ilişkiler kuran Kara, koronavirüs nedeniyle köylerine gelemeyen gurbetçilerin bahçelerinde gönüllü çalışıyor.
Telefonla görüntülü olarak köy sakinlerini arayan imam, gözleri arkada kalmasın diye bahçelerini göstererek neler yaptığını anlatıyor.
Süleyman Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy sakinleri ile çok güzel iletişim kurduklarını söyledi.
İnsanların işlerini yapmalarına yardım ettiğini belirten Kara, "Özellikle yaşlı amca ve teyzelerimizin yardımına koşuyorum. Yeter ki onlar evde kalsın, biz onlar için gerekeni yapmaya hazırız." dedi.
Köy sakinlerinin birçoğunun büyük şehirlerde yaşadığını dile getiren Kara, şöyle devam etti:
"Biliyorum, köylerinin özlemlerini çekiyorlar ama merak etmesinler. Biz onlar için burada yapılacak ne varsa gerekeni yapıyoruz. Onlar yokken bahçelerini sürdüm, çapaladım, dikime hazır hale getirdim. Cevdet hocanın bahçesini sürdüm, bakla ektim. Neriman ablanın bahçesini hazırlayıp güller diktim. Gülleri çok sevdiğini bildiğim için ona sürpriz olsun istedim. Onlar gelene kadar üzümlerine, bahçelerine, baklalarına, güllerine bakacağım. Hiç merak etmesinler."
Batmanlı olduğunu belirten Kara, "Görev yapmaya başladıktan sonra burayı çok sevdim. İnsanlarla diyaloğumuz çok iyi, birbirimizi sevdik. Daha uzun süre buralarda kalıp hizmete devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Köy muhtarı Volkan Bozlak da gurbette yaşayan çok sayıda hemşehrilerinin bulunduğunu dile getirerek, "Koronavirüsle mücadele başladığında sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı gelmemeleri konusunda uyardık. Telefonla arayarak gelmemelerini istedim. Sağ olsunlar, uyarılarımıza uyarak köye gelmediler. Onlar gelmediği için üzerimize düşeni yapıyoruz. Hocamız da sağ olsun, bahçeleri sürüyor, çapalıyor, ağaçları buduyor... Gurbetçi vatandaşlarımızın tüm ihtiyacını gönüllü olarak yapıyor. Kendisine teşekkür ederiz." diye konuştu.
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