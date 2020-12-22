İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çoğlu köyünde bir evde kına gecesi düzenlendiği bilgisine ulaştı.

AA'nın haberine göre, bunun üzerine adrese giden ekipler, kına gecesini durdurdu. Jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle evde bulunan 21 kişiye ceza yazdı.

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