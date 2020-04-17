Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. yılı

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kaya, Köy Enstitülerinin kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, enstitülerin kapatılmasının eğitim devrimlerinin yarım kalmasına neden olduğunu ifade etti.
Enstitüler kapatılmamış olsaydı Cumhuriyet'in eğitim devrimlerinin hedefine ulaşılacağını, Türkiye'nin hayal bile edilemeyecek gelişmişlik seviyesine çıkacağını kaydeden Kaya, "Bu düşüncemizde yatan temel neden, Köy Enstitüleriyle az zamanda büyük işler başarmış ve çok yol kat etmiş olmamızdır. Köy Enstitüleri fikrinin günümüze ve geleceğimize ışık tutuyor olması da sorunun haklılığını ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.
Yıldırım Kaya, ilkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla 17 Nisan 1940 yılında kurulan Köy Enstitülerinin, "eğitim içinde üretim, üretim içinde eğitim" yaptığını belirterek, "Köy Enstitüleri, Anadolu'nun en ücra köşesindeki köy çocuklarının okumasına fırsat vermiştir. Yetiştirdiği öğretmenler de yine Anadolu'nun en ücra köşelerine giderek aydınlanma hareketine öncülük etmişlerdir." ifadelerini kullandı.
Ancak Köy Enstitülerinin, 1954'te Demokrat Parti tarafından siyasi nedenlerle kapatıldığını savunan Yıldırım Kaya, şunları kaydetti:
"O dönem Köy Enstitülerini kapatan anlayış, bugün de kanunla koruma altına alınmış 21 Köy Enstitüsü binasını yıkmak için çabalamaktadır. En son Konya Ereğli İvriz Köy Enstitüsü binaları boşaltılmıştır. Fikri varlığını yok etmek için kapatanlar, fiziki varlığını da ortadan kaldırmak için hala mücadele ediyor.
O gün köylerde başlayan eğitim mücadelesi, bugün de köy okulları kapatılarak tam tersi yönde devam ettiriliyor. Eğitimde yaşadığımız sorunun temel kaynağı da bu anlayıştır. Ancak bugüne kadar sürdürülen çabalar nafile çabalar olmuştur. Cumhuriyet'in eğitim temelleri sağlam atılmıştır. Duvarlar hasar görse de temeli kimse yıkamaz."
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