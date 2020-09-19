AA

İlçeye bağlı Akçay köyünde ikamet eden F.B, Kovid-19 testi pozitif olan E.A'ya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından baş ağrısı, öksürük, halsizlik şikayetleri başlayan F.B, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.B'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme ve çalışmada, F.B'nin Kovid-19 teşhisi konulan komşusu E.A'yı ziyaret ettiği belirlendi.

E.A ve komşusu F.B'ye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.