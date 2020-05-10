Kovid-19’dan kurtulup yeni doğan bebeğini Anneler Günü’nde kucağına aldı - İZMİR

İkinci çocuğuna hamile olan 21 yaşındaki Lütfiye Şerif, 3 Mayıs Pazar günü, sancılarının artması üzerine yakınları tarafından Bornova'daki Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayenede doğumun başladığı belirlendi ve bebek sezaryen yöntemiyle dünyaya getirildi.Kovid-19 sürüntüsü alan doktorlar, ailenin "Hişmet" ismini verdiği erkek bebeği, tahlil sonucu gelinceye kadar, hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisine kaldırdı.Lütfiye Şerif'e uygulanan Kovid-19 testi pozitif çıkınca doktorlar, anne ile bebeğini tedavi süresince bir araya getirmeme kararı aldı. Uygulanan bir haftalık tedavinin ardından testlerin negatif sonuç vermesi üzerine Lütfiye Şerif, Anneler Günü'nden bir gün önce bebeğiyle buluşturuldu. Bebeğini, ilk kez kucağına alan anne Şerif, ona dakikalarca sarılıp, duygusal anlar yaşadı. Sağlığına kavuşan anne Lütfiye Şerif, hastaneden bebeğiyle ayrıldı.Sağlık çalışanları, Şerif çiftini ve bebeklerini hastane kapısından alkışlarla uğurladı.- "Benim için unutulmayacak bir Anneler Günü"Anne Lütfiye Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumun ardından bebeğini kucağına almaya hazırlanırken, Kovid-19 hastası olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi. Kendisinde hastalığa ilişkin hiçbir semptom görülmediğini anlatan Şerif, "Tedavim olumlu sonuçlandı. Doğuma geldim, burada öğrendim. Hasta olduğumu öğrendiğimde korktum ama Allah'a güvendim. Hemşire hanım bebeğimi getirdiğinde çok mutlu oldum. Bu Anneler Günü benim için de unutulamayacak bir Anneler Günü oldu. Onu doğumdan sonra bir hafta kucağıma alamadığım için kendimi çok yalnız hissetmiştim. Ben tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Emrah Beyan, annenin Kovid-19 hastası olduğunu belirlemelerinin ardından enfeksiyon uzmanı doktorlarla tedavi uyguladıklarını belirterek şöyle konuştu:"Annenin Kovid-19 olduğunu öğrendiğimizde bebeğimizi hemen anneden ayırarak izole ettik ancak anne sütü ile beslemeye devam ettik. Testleri negatif olduktan sonra anne ile bebeğini buluşturduk. Bir sağlık çalışanı olarak Anneler Günü öncesi bebeği ile annesini kavuşturduğumuz için çok mutluyuz."- "Hastanemizde 8 tane Kovid-19'lu anne, bebeklerini dünyaya getirdi"Başhekim Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan ise Kovid-19 teşhisi konulan 8 kadının, doğumlarını hastanelerinde gerçekleştirdiğini belirtti. Kovid-19 tanısı konan annelere 7 ila 10 gün tedavi uyguladıklarını kaydeden İnan, testlerin negatif olmasının ardından anneleri bebekleriyle evlerine gönderdiklerini kaydetti.
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