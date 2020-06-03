Kovid-19’dan ağır yara alan Belçika’da hayat normale dönmeye başladı

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Nüfus oranına göre Avrupa’da en yüksek ölüm oranına sahip Belçika, kademeli olarak tecrit önlemlerini gevşetiyor. Belçika ilk ölümle 11 Mart'ta karşılaşılmasının ardından tedbirler artırılmıştı.Brüksel'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını 7 Hazirana kadar durdurduğunu açıklayan Belçikalı havayolu, iptal kararının 18 Haziran’a uzatıldığını duyurması üzerine kargo uçuşları hariç tüm uçuşları iptal etmesiyle Brüksel Havalimanında sakinlik gözlenmişti. Arşiv