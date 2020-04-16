Kovid-19 yasağına rağmen Gana'dan ülkelerine geçmeye çalışan 22 Togolu yakalandı

Yerel medyada çıkan haberlere göre, 5'i kadın 22 kişi, Gana'nın sınır köylerinden yasa dışı yollarla Togo'ya geçmeye çalıştı.

Sınır ihlali yapan kişilerin Togo vatandaşı olduğu ve sınırı motosikletlerle gece geç saatlerde geçmeye çalıştığı açıklandı.

Yakalanan Togo vatandaşlarının Kovid-19 salgını nedeniyle gözlem altına alındığı kaydedildi.