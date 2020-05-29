Kovid-19 ve kuraklık Fas ekonomisini tehdit ediyor

Kovid-19, turizme darbe vurup, fabrikaların da çalışmalarını sekteye uğratırken, kuraklık da tarım gelirlerinin önemli ölçüde düşmesine neden oldu.
- Hükümet alarma geçti
Fas hükümeti, Kovid-19'un ekonomiye yansımaları ve etkileriyle mücadele için 11 Mart'ta bir "Ekonomik Uyanış Komitesi" oluşturdu.
Merkez Bankası, meslek kuruluşları ve 8 bakanlığın yetkililerinden oluşan komitenin 8 Mayıs'ta yapılan 7'nci toplantısında, şirketlerin faaliyetlerini hızlı bir şekilde yeniden başlatması için gerekli koşulların sağlanması kararı alındı.
Faslı ekonomist Abdunnebi Ebu'l-Arab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yansımaları ve etkilerinden dolayı ülke ekonomisinin zor bir aşamadan geçtiğini söyledi.
Ebu'l-Arab, "Ülkede durum şu anda kontrol altında. Evet, bazı sektörler hariç ekonomi faaliyetleri neredeyse durmuş vaziyette ve o da ekonomik dinamizme çok pahalıya mal oluyor. Yerel ekonominin büyümesinde önemli bir çöküş yaşanması ve yılın ikinci çeyreğinde negatif olması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
İthalatın sabit düzeyde kalmasına karşılık ihracatta gerileme olduğunu kaydeden Ebu'l-Arab, bu durumun dış ticarette denge krizini doğuracağına ve döviz üzerindeki baskıyı artıracağına işaret etti.
- Özel fon oluşturuldu
Hükümet, 17 Mart'ta aldığı kararla, sağlık mekanizmalarının ve araçlarının rehabilitasyonu ile ilgili masrafları karşılamak ve krizin sosyal ve ekonomik yansımalarını azaltmak için 1 milyar dolarlık bir fon oluşturdu.
Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed Binşabun'un mecliste yaptığı açıklamaya göre, 24 Nisan'a kadar fona yatırılan paranın miktarı 32 milyar dirhemi (yaklaşık 3,25 milyar dolar) buldu.
- Kuraklık, tarım gelirlerini olumsuz etkiledi
Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'un, meclisteki komite toplantısında yaptığı açıklamaya göre, Fas'ta son 30 yıla oranla yağışlar yüzde 46 azaldı.
Ekonomist Ebu'l-Arab, kuraklık ve Kovid-19 salgınının etkilerinin birleşmesiyle ülkedeki ekonomik durumun kötüye gittiğini vurguladı.
Bu yıl 30 milyon ton tarım mahsulü elde edilmesi beklendiğini ve bu miktarın son yılların en düşük miktarı olduğunu kaydeden Ebu'l-Arab, bunun ekonomik krizi derinleştireceğini savundu.
,Khalid Mejdoup
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!