Kovid-19 vakalarının artmasında "toplu ortam" uyarısı

Buğdacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının sadece Türkiye'de değil, sonbaharla birlikte tüm dünyada artış gösterdiğine dikkati çekerken vaka sayısındaki artışa rağmen Türkiye'nin bazı komşu ülkelere göre toplamda daha az hastaya sahip olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Buğdacı, son günlerde Danimarka ve Amerika'dan 18-34 yaş arası olgularda hastalığın ağır seyrettiğine dair yeni bilgiler gelmeye başladığına vurgu yaparak, gençlerin de artık güvende olmadığını ve bu nedenle toplumun her kesiminin gerekli özeni göstermesi gerektiğini kaydetti.
Hindistan'da vaka sayılarında bir günde 90 binleri bulan rekor artışlar görüldüğünü hatırlatan Buğdacı, bu artışı virüsün yapısal değişiminden çok, toplumsal değişkenlerin belirlediğini dile getirdi.
Pandemi döneminde yeni normalle adaptasyonda toplumun bütün kesimlerinin güçlük çektiğini ifade eden Buğdacı, "Gerek toplumun entelektüel kesimi, gerekse düşük sosyo-kültürel yapının koronanın ciddiyeti konusunda farkındalığa sahip olmadığını görüyoruz." dedi.
- "Toplumun bütün fertleri koronaya karşı ortak hareket etmeli"
Prof. Dr. Buğdacı, kalabalık ortamlarda bulunmanın koranavirüs vakalarının artmasına davetiye çıkardığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Son dönemde koronavirüs vakalarını artıran ana neden toplu ortamlar. Dini ve milli bayramlarda, sahillerde ve sosyal yaşamda kontrolsüz davranışların pikte çok önemli rolü vardır. Toplumun bütün fertleri koronaya karşı ortak hareket etmelidir. Çünkü korona istisnasız toplumun her kesimini hedeflemektedir. Toplumsal etkinin araştırıldığı bir bilimsel çalışmada bulaşmada restoran, bar, toplu ibadet ve toplu taşıma araçlarının en ön plana çıktığını gösteriyor. Özellikle karantina altında olması gereken insanların duyarsızlığı önemli etkenler arasındadır. Karantina altında olması gerekip bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeyenlerin koronadan ölüme sebebiyet vermeleri halinde kasten veya sehven adam öldürmekten yargılanabileceği hukukçularca ifade edilmektedir."
Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni ilave tedbirlere de değinen Buğdacı, "Tedbirler ne kadar yeterli olursa olsun toplumsal uyum en önemli faktördür. Kür sağlayan tedavinin olmadığı mevcut şartlarda tek etkin korunma yolumuz temizlik, maske, mesafe yani 'TMM' kuralıdır. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için şu kritik günlerde hepimize görevler düşmektedir. Ödenen bedelin, karşılığı olmayan hayat olduğunu unutmamalıyız. Toplu düğünler, toplantılar bir anlık risk taşırken, toplu taşıma araçları her gün risk taşımaktadır. Sıkı denetimle yolcu sayılarının özellikle pik dönemlerinde azaltılması hayati önemdedir." tavsiyelerinde bulundu.
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