Kovid-19 vakaları bulunan kruvaziyerdeki mürettebattan çoğu kişi Uruguay'da karantinaya alındı

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BBC'nin haberine göre, mürettebatı 60'dan fazla kişiden oluşan ve 27 Mart'tan bu yana Uruguay'ın başkenti Montevideo'da demirli halde bekletilen Avustralyalı Aurora Expeditions şirketine ait "Greg Mortimer" adlı geminin en az 40 görevlisinin ülkeye girmesine izin verildi.

Uruguay Dışişleri Bakanı Ernesto Talvi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 aydır denizde bulunan ve 140 civarında yolcusu geçen ay tahliye edilen gemide mürettebattan 36 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ifade etti.

Talvi, enfekte olan kişiler iyileşemediği için mürettebatın karaya çıkmasına izin verdiklerini belirtti. "Onları (gemiden) çıkarmazsak, iyileşmeyecekler." ifadesini kullanan Talvi, tahliye kararının, Uruguaylılar için tüm sağlık önlemleri alınarak verildiğini söyledi.

Talvi, gemi mürettebatından testi pozitif çıkanlarda virüs belirtisi görülmediğine dikkati çekerek, geminin dezenfekte edileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Talvi, hala gemide bulunan ve test sonuçları negatif olan 20 kişide, iki veya üç hafta içinde Kovid-19'a rastlanmaması durumunda geminin İspanya'ya hareket edeceğini dile getirdi.

Mürettebattan Kovid-19 tespit edilenler ile tespit edilmeyenlerin Montevideo'da farklı otellerde karantinaya alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Montevideo'ya 27 Mart'ta demirleyen geminin yolcuları, 10 Nisan'da karaya inmelerine izin verilmesinin ardından ülkelerine dönmüştü.