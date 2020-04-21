Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2,5 milyonu aştı

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 500 bin 993'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 787 bin 960 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 204 bin 178 ile İspanya, 181 bin 228 ile İtalya, 155 bin 383 ile Fransa, 147 bin 103 ile Almanya ve 124 bin 743 ile İngiltere izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 758 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Türkiye (90 bin 980),İran (84 bin 802),Rusya (52 bin 763),Belçika (40 bin 956),Brezilya (40 bin 814),Kanada (36 bin 831),Hollanda (34 bin 134),İsviçre (28 bin 63),Portekiz (20 bin 863),Hindistan (18 bin 658),Peru (16 bin 325),İrlanda (15 bin 652),Avusturya (14 bin 873),İsveç (14 bin 777),İsrail (13 bin 883),Japonya (11 bin 847),Güney Kore (10 bin 683),Şili (10 bin 507),Suudi Arabistan (10 bin 484) ve Ekvador (10 bin 128)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 171 bin 693 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 658 bin 114 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 671 bin 186 aktif enfekte kişi bulunuyor.
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