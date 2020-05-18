Kovid-19 vaka sayısı 55 bini aşan Belçika'da okullar kademeli açıldı

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 43 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 27 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 3 azalarak 342 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 279 artarak 55 bin 559'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 80'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.
- Hemşirelik eğitim
Belçika Sağlık ve Göç Politikaları Bakanı Maggie de Block ise ülkedeki yetersiz hemşire sayısına çare bulmak için yeni bir öneri ortaya koydu.
De Block, "Her akşam sağlık çalışanlarını alkışlamamız yeterli değil. Ülkemizde hemşirelik bölümünde yaklaşık 5 bin kişilik bir eksiğimiz var. Bunun için bir eğitim programı öneriyorum." açıklamasında bulundu.
Kovid-19 döneminde işinden olan kişilerin bu eğitimi alabileceği ve bu süreçte söz konusu kişilere ödeme yapılacağını aktaran de Block, sektördeki iş gücü eksikliğini bir an önce gidermek istediklerini ifade etti.
- Belçika'da okullar kademeli olarak eğitime döndü
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin aldığı yeni kararlara göre, ülkedeki bazı okullar bugün sıkı tedbirler altında ve kademeli olarak tekrar eğitime başladı.
Altyapı yetersizliği nedeniyle bazı okullar kısıtlı sayıda ve belirli saatlerde tek sınıflarla eğitime dönerken, diğerleri kapılarını kapalı tutmayı tercih etti. Bazı veliler ise güvenlik nedeniyle çocuklarını okula göndermedi.
Müze ve hayvanat bahçeleri de gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak şartıyla yeniden açıldı. Kütüphaneler de aynı koşullar altında hizmet vermeye başladı.
Huzurevlerine 12 Mart'ta getirilen ziyaret yasağı da bugün kaldırıldı.
Berber ve kuaför salonları randevuyla müşteri kabul ederken, en fazla 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri de yapılabilecek.
Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden açılırken, spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabilecek.
İş yerlerinde ise uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.
Belçika'da bir sonraki aşamaya en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlamasının değerlendirilmesi daha sonraya bırakılırken, 15 Haziran'da diğer Avrupa Birliği (AB) üyelerine sınırların açılması için çalışmalar yürütülüyor .
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!