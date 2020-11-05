Kovid-19 vaka sayıları 5 bini aşan Kıbrıs Rum kesiminde yeni önlemler

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Rum basınında yer alan habere göre, Rum lider Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda yeni önlemler alındı.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, 3 ayrı kategoride belirlenen önlemleri açıkladı.

Buna göre, Kıbrıs Rum kesimi genelinde 5 Kasım 2020'den 15 Ocak 2021'e kadar yürürlükte olacak birinci kategorideki önlemler arasında, süpermarket, bakkal, kasap gibi gıda satışı yapan yerlerin ve eczanelerin, açılış saatinden 09.00'a kadar ve 13.00 ile 14.00 arasında sadece 65 yaş ve üzerindeki veya engelli kişilere satış yapabilmesi yer alıyor.

Rum kesimi genelinde 5-30 Kasım arasında geçerli olacak ikinci kategorideki önlemler arasında, saat 23.00-05.00 arasında eczaneye, hastaneye gitmek, izin belgesi veya geçerli gerekçesi olması kaydıyla işine gitmek haricinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

Vakaların en yoğun bulunduğu Limasol ve Baf'ta, 5 -16 Kasım döneminde uygulanacak önlemler ise üçüncü kategoride sıralandı. Buna göre, Limasol ve Baf'ta, 18 yaş altındakilerin toplu sosyal etkinlik ve spor faaliyetlerinde bulunması yasaklanırken, açık veya kapalı bütün çocuk parklarının ve spor salonlarının işleyişi de askıya alındı.

Öte yandan, mekanlar içerisinde maksimum 75, dışarıda da 150 müşteri bulunmasına izin verilecek ve bir masada en fazla 6 kişi oturabilecek.

Evlerde ve diğer kapalı mekanlarda ise 10 kişiden fazlasının toplanması yasaklanırken, 12 yaş üzeri herkes için içeride ve dışarı maske takma zorunluluğu devam edecek.

- Vaka sayısı 5 bin 100'e yükseldi

Rum Sağlık Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada, 166 yeni Kovid-19 vakası açıklayarak, Rum kesimindeki toplam vaka sayısının 5 bin 100'e yükseldiğini duyurmuştu.

İlk Kovid-19 vakasının 9 Mart'ta görüldüğü Rum kesiminde, toplam 27 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.