Kovid-19'un tüketici davranışlarında dönüşümler yaratması bekleniyor

Işın ile Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Hakan Altıntaş, Kovid-19 salgının tüketici davranışlarına yansımalarını ölçmeye yönelik gerçekleştirdikleri çevrim içi araştırmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Çeşitli eğitim düzeyi ve gelir gruplarından 867 kişinin katılımıyla çevrim içi araştırma yaptıklarını aktaran Işın, tüketicilerin küresel salgın bağlamında markalara ilişkin tutum ve niyetleri irdelediklerini, çeşitli demografik özellikler boyutunda farklılıkları incelediklerini bildirdi.
Araştırma sonuçlarına göre, markasız da yaşayabileceklerinin farkına vardıklarını belirten kadınların ve erkeklerin oranının yüzde 71 civarında olduğunu paylaşan Işın, işletmelerin yeni normalde bu gerçeği bilerek dikkatli ve büyük resme odaklanarak hareket etmeleri gerektiğini ve markasız yaşayabileceğini fark eden tüketiciler için yeni önerilerin zaruri olduğunu ifade etti.
Işın, insanların markaların hayatlarında yarattığı katma değeri, biraz daha fazla sorgulamaya başladıklarının altını çizerek. “Kovid-19 salgını tüketici davranışlarında keskin dönüşümler yaratacak, salgın sonrası dönemde özellikle marka ve tüketici davranışları üzerine etkilerini daimi, kalıcı ve yoğun olacak. Ama, hala bunu davranışlarına yansıtmak konusunda istekli değillerdir." dedi.
Altıntaş da kadınların ve erkeklerin yalnızca yüzde 12'sinin küresel salgın bittiğinde "markalara hayatlarında yer vermeye devam etmeyeceklerini" belirttiklerini aktararak, "Tüm kötü senaryolara rağmen tüketicilerin hayatında pandemi sonrası da markalar yer almaya devam edecektir. Markalara veda etmeyeceğiz, özellikle kadınlar ve evliler hala markaların gücüne inanıyor." diye konuştu.
Erkeklerin kadınlara, bekarların evlilere, çocuk sahibi olanların olmayanlara göre markalardan daha fazla soğudukları sonucunun araştırmada tespit edildiğini söyleyen Altıntaş, erkeklerin kadınlara nazaran "markasız hayatın doğruluğunun” daha fazla farkına vardığını kaydetti.
Salgın sonrasında, erkekler ve bekarların, kadınlar ve evlilere nazaran ihtiyaçlarını daha mütevazi markalardan karşılayacaklarını ifade ettiklerini belirlediklerini dile getiren Altıntaş, diğer yandan kadınlar için de bu eğilimin nerdeyse yarı yarıya olduğu sonucuna vardıklarını anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!