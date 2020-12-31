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Kentte virüs vakasının sıfırlandığı iddia edilirken, meydanda toplanan maskeli gençler kutlama gerçekleştirdi.

Yeni yıla giriş sırasında geri sayım için yüzlerce kişinin toplandığı kameralara yansıdı. Öte yandan, 2019’un başlarında ortaya çıkan, 83 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyon 800 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, ilk olarak Wuhan kentinde tespit edilmişti.