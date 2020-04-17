Kovid-19'un etkisini UV led teknoloji ile en aza indirmek için çalışmalara başlandı

17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de bir firma, insan sağlığına etki eden virüslerin etkisini UV led teknoloji ile en aza indirmek için gerekli çalışmaları başlattıklarını duyurdu.
GERSAN Elektrik AŞ Ürün Müdürü Mustafa Serdar Şalcı, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin, dünyadaki bir firma ile 2018'de yapılan partnerlik sözleşmesiyle UV teknoloji tarafında farklı ve nitelikli ürünlerle pazarda yerini aldığını aktardı.
Led teknolojisi kullanılarak uygulanan hava sterilizasyonunun önceleri evcil hayvan, mutfak, tuvaletlerin istenmeyen kokuları ve sigara dumanı kokusunu hedef alan uygulamalarla bazı hasta evi sendromuna neden olan uçucu organik bileşiklerin hoş olmayan kokusunu gidermeye yönelik ürünler üzerinde kullanıldığını anlatan Şalcı, şunları kaydetti:
"Firmamız, halihazırda 2 yıldır ürün gamında da yer alan bu ürünlere paralel olacak şekilde, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsüne karşı partner olduğu, dünyada konusunda tek ve uzman bir firma ile yerli ve milli olarak Türkiye'de ürün ve çözümlerin üretimi için Ar-Ge faaliyetlerini başlatmıştır. İnsan sağlığına etki eden virüslerin etkisini UV led teknoloji ile en aza indirmek için gerekli çalışmaları başlatmıştır."
Şalcı, iç ortamlarda sağlığı tehdit edebilecek virüslerin UV led teknolojisi ile sterilizasyonunun sağlanabildiğini, basit şekilde oda tavanlarına ya da kapı girişlerine uygulanarak dezenfektasyonun yapılabileceğini aktardı.
Sistemin, tüm çamaşır makinelerinde, çamaşır askı, çamaşır kurutma makineleri, portmanto gibi yerlerde kullanılabileceğini, ayrıca AVM, havaalanı, otel, hastane, fabrika gibi alanların girişlerinde yer alan X-Ray kapılarına, tuvaletlere, klimalara, buzdolabı içine entegre edilebileceğini anlatan Şalcı, şunları kaydetti:
"Üniversite araştırma grubuyla testler yapılmıştır. Çalışma Kovid-19'un yayılmasını en aza indirmeyi içerirken, havadaki koronavirüsün yanı sıra yüz maskeleri ve akıllı telefonlar gibi ürünlerin yüzeyi için hızlı bir şekilde güçlü sterilizasyon çözümleri sunacaktır. Çalışma aynı zamanda koronavirüsün, daha uzun pozlama süresi ile fotona daha yakın yerleştirildiğinde daha da steril hale geldiğini bulmuştur. Koronavirüsü test etmenin yanı sıra, diğer bazı zararlı bakterilerin sterilize edilmesinde başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında 'Türkiye Tek Yetkilisi' konumunda olup, UV led teknolojisini içeren ürünlerimizde ilaç, sağlık, otomotiv, makine, inşaat, yiyecek-içecek, eczacılık, lojistik ve tedarik zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde satış, iş ve ürün geliştirme, pazarlama, mühendislik, robot teknolojileri alanlarında öncelikli olacak şekilde Kovid-19 konusunda faaliyetlerimizi artırdık ve yapılan gizlilik anlaşmaları dahilinde tasarım ve üretim aşamasına geçtik. UV led ürünlerinin birçok hayat kurtarabileceğini umuyoruz."
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