Kovid-19'u yenmeyi başaran paramedik 8 aylık hamile eşini sevindirdi - İZMİR

AA

Foça 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda paramedik olarak görev yapan Yeşil, önce hafif başlayan daha sonra şiddetlenen baş ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.Salgın sürecinin başından itibaren aynı zamanda meslektaşı olan 8 aylık hamile eşiyle ayrı yaşayan Yeşil'e, Kovid-19 tanısı konuldu.Bunun üzerine genç paramedik, evinde karantina sürecine girdi. Doktorlarıyla iletişim halinde olan Yeşil, 14 gün boyunca evde düzenli spor yaptı, dengeli beslenmeye çalıştı.Herhangi bir ilaç tedavisi almayan Yeşil, karantina süreci bitiminde yaptırdığı 2 ayrı test sonucunda hastalıktan kurtulduğunu öğrendi.Yaklaşık 40 gündür hamile eşinden ayrı kalan Yeşil, hastalıktan kurtulduğu için ona sürpriz yaptı. Haber vermeden eşinin ailesiyle yaşadığı eve giden Yeşil, elindeki "negatif" test sonucuyla herkesi sevindirdi.Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalık sürecinde güçlü durmaya çalışsa da işinden, ailesinden ve hamile eşinden ayrı kaldığı için üzüldüğünü belirtti.Eşinin kendisi için çok endişelendiğini anlatan Yeşil, şöyle konuştu:"Karantina sürecinde beni merak eden eşim ve akrabalarımla cep telefonuyla görüntülü konuşuyorduk. Daha fazla endişelenmelerinin önüne geçmek için sosyal medyadan spor iyi olduğuma dair videolar paylaştım. Testin negatif çıkmasını bekliyordum ama içten içe bir korku da yaşıyorsunuz. İyileştiğimi öğrenince hemen eşimin yanına koştum ve onu mutlu etmek istedim. Beni kapıda görünce çok sevindi."İşine dönmek ve salgınla mücadeleye başlamak için sabırsızlandığını vurgulayan Yeşil, iyileştikten sonra plazma bağışı başvurusunu da yaptığını aktardı.- "Hamileliğimi unutturan bir süreç oldu"Dilara Yeşil ise eşinin yeni tip koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade etti.Salgın süreci başladıktan sonra ailesinin yanına gittiğini anlatan Yeşil, şunları kaydetti:"Eşimin pozitif olduğu bilgisini alınca inanın hamileliğimi unuttum tamamen ona odaklandım. 14 gün boyunca sürekli iletişim halinde kaldık çünkü çok merak ediyordum. Kendisi beni sakinleştirmeye, moral vermeye çalıştı. 40 gün sonra onu kapıda görünce hastalıktan kurtulduğunu anladım ve o an havalara uçacak gibi oldum. Bana sürpriz yapmış. Kapı zili çalınca bana 'kargocu olabilir' dediler. Sonra eşimi gördüm ve çok ağladım. Hamileliğimi unutturan bir süreç oldu. Allah kimseye yaşatmasın."