Kovid-19'u yenenleri evlerine Müftülük görevlileri ulaştırıyor - ELAZIĞ

Koronavirüs ile mücadele sürerken Valilikçe oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesinde ev ev köy köy gezerek vatandaşların taleplerini karşılayan Müftülük personeli, sunduğu hizmetlerle gönüllere dokunuyor.İmamlar ayrıca Kovid-19 tedavisi tamamlanan vatandaşları hastaneden araçlarla alıp, gerekli tedbirler eşliğinde evlerine ulaşımlarını sağlıyor.- "Millet olarak topyekün mücadele veriyoruz"İl Müftü Yardımcısı Abdurrahim Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülke olarak dayanışma içinde hareket edilmesi halinde yenilebileceğini söyledi.Müftülük olarak her alanda vatandaşlara hizmet sunduklarını dile getiren Aytaç, şöyle konuştu:"Bu anlamda millet olarak topyekün mücadele veriyoruz. Müftülük olarak her zaman ülkemizin, milletimizin yanında birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Şimdiye kadar camilerimiz açıkken verdiğimiz vaazlar ve nasihatlerle milletimizin birliği ve beraberliği noktasında çalışıyorken bugün Cenabı Allah farklı noktada insanlara hizmet etmeyi nasip etti. Belki pek çok ilde olmayan bir hizmet. Hastanelerimizde tedavi görüp taburcu edilen hastalarımızı Müftülüğümüze bağlı araçlarımızla imamlarımız eşliğinde hastaneden alıp evine kadar bırakıyoruz."Aytaç, Valiliğin hayata geçirdiği her hizmette yer almaya çalıştıklarını ifade etti.Aytaç, "Sürecin başladığı günden bu yana 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 35 personelimiz karşılıyor. Bu zor zamanda insanların yanında olmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.İmam Halil Uzun, Valilik koordinasyonunda anlamlı bir görev üstlendiklerini anlatarak, gece gündüz demeden taburcu edilen vatandaşları evlerine ulaştırdıklarını belirtti.Amaçlarının sağlık çalışanlarına destek sunmak olduğunu dile getiren Uzun, "Hastalığı yenen vatandaşlarımızı en ücra köy de olsa evine kavuşturuyoruz." ifadesini kullandı.- "Devletimizden Allah bin kere razı olsun"Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen vatandaşlardan Hatun Selçuk (55),hastanede eşi ve oğlu ile tedavi gördüklerini söyledi.Selçuk, devletin kendileri için seferber olduğunu belirterek, "Bütün sağlık çalışanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Allah'ın izni ile bu hastalığı el birliğiyle atlatacağız. Biz bu hastalıktan kurtulduk. Herkes çok dikkat etsin. Devletimizin koyduğu kurallara uysun. Bu çok kötü bir hastalık." şeklinde konuştu.44 yaşındaki çiftçi Nurettin Özçakmak da tedavi ile hastalığı yendiğini belirterek, kendisine sunulan hizmetten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.