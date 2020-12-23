Kovid-19'u yenen Samsun Valisi Dağlı aldığı tedbirleri artırdı

Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce eşi ve iki kızıyla Kovid-19'a yakalandıklarını, erken tanı ile evlerinde yaklaşık iki haftalık tedavi sürecini atlatıp sağlıklarına kavuştuklarını belirtti.
Kurallara hassasiyetle uyulması gerektiğini, rehavete kapılmanın yanlış olduğuna işaret eden Dağlı, hastalık sonrası kendisi ve ailesinin tedbirlerini arttırdığını vurguladı.
Önceden tek maske kullandığını dile getiren Dağlı, şöyle devam etti:
"Şimdi iki maske takıyorum. Çok daha fazla dikkat etmeye başladım. Çok ağır atlatmamama rağmen bunun duyarlılığı oluştu. Çünkü ikinci defa da olabiliyor ve bu daha riskli geçebiliyor. Çevremizde her gün görüyoruz, en yakınlarımızda vefatlar var. Hastalarımız var, yoğun bakımları var. Geçen hafta görüştüğümüz bir arkadaşın bu hafta vefat ettiğini duyabiliyoruz. Önemli bir sınav döneminden geçiyoruz. Samsunlu hemşehrilerimin bu konudaki hassasiyetlerini azami derecede tutmalarını özellikle istirham ediyorum. Bu bizim olmazsa olmazımız. Çağrıda bulunuyorum. Hassasiyet dönemini biraz daha sabırla, metanetle götürmek durumundayız. Bunu hep birlikte aşacağız. Millet olarak ne badireler geçirdik. Bunu da geçireceğiz inşallah."
Vali Dağlı, Samsun'un Türkiye ortalamasının üzerinde vaka sayısına ulaşmasıyla vatandaşlarda duyarlılığın arttığını anlatarak, "Yoğun bakım yataklarımız doluya yakın açıkçası. Bunu tolere ediyoruz ancak daha fazlasına tahammülümüz yok." dedi.
Kapalı ve kalabalık yerlerde zaman geçirilmemesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uyulmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Dağlı, "Kapalı yerlerde bulaşın çok olduğunu biliyoruz. Bu nedenle pazar yerlerinde ek tedbirler aldık. Kapalı ortamlarda bulunmayacağız. Mecidiye ve Saathane Meydanı gibi toplu birikmelerin karşısındayız. Sokakta sigara içenler, maske takmayanlar varsa polisimiz önce uyarıyor, sonra ceza uyguluyor." ifadesini kullandı.
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