Kovid-19'u yenen Körfez Belediye Başkanı Söğüt göreve döndü

Söğüt, belediye binasına gelişinde çiçek ve alkışlarla karşılandı.
Gazetecilere açıklama yapan Söğüt, çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.
Vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kuralına uyma çağrısında bulunan Söğüt, "Tüm dünyayı ektisi altına alan Kovid-19 nedeniyle 14 gündür aranızda yoktum. Çok şükür süreci sağlıklı bir şekilde tamamladık ve işimizin başındayız. Bu süreçte bizi arayan, soran dua eden tüm dostlara teşekkür ederim." diye konuştu.
Söğüt, bu süreçte sağlık çalışanlarının kendileriyle bire bir ilgilendiğini belirterek "Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Süreci kendimizi izole ederek atlattık. Tüm vatandaşlarımızdan bir ricam var; vakalarını artığı bu günlerde kendilerini korumalarını, temizlik maske ve mesafe kuralına daha fazla uymalarını istiyorum. Zor bir süreç. Hamdolsun biz biraz daha rahat atlattık ama daha zor atlatan hastalarımız da oluyor." ifadelerini kullandı.
İşini ve çalışma arkadaşlarını özlediğini belirten Söğüt, "Çok şükür bugün işimizin başındayız." dedi.
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