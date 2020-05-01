Kovid-19'u yenen kadın "Erik Dalı" oynayarak taburcu edildi

İskenderun Devlet Hastanesine 16 gün önce yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başvuran Firdevs Burkay'ın (53) Kovid-19 testi pozitif çıktı.Tedavisi tamamlanan ve son testi negatif çıkan Burkay, hastanede görevli doktor ve hemşirelerle "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak taburcu edildi.Burkay'ın müzik eşliğinde taburcu edilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."