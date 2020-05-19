Kovid-19'u yenen kadın çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor - ADIYAMAN

Sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 14 günlük tedavi gören 34 yaşındaki Özlem Güneş, taburcu edilmesinin ardından sokağa maskesiz çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.Sağlığına kavuşup evine dönen Özlem Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına yakalanmamak için sosyal mesafe ve maske takılmasının çok önemli olduğunu söyledi.- "Uyarıları kulak ardı ettim, umursamadım"İşe gittiği sırada şehir içi minibüsüne maskesiz bindiğini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:"İş yerindeyken kimseyle diyalog içerisinde olmadım. Minibüste eldiven ve maskem yoktu. Sağlık Bakanlığının uyarılarını kulak ardı ettim, umursamadım. Maskemi takmadığım gün virüse yakalandım. Virüsün ilk belirtisi olarak sırt ve bel ağrısı oluştu ve hemen eve geldim. Eve geldiğimde sancılarım arttı, ateşim yükseldi. Daha sonra hastaneye başvurdum ve tahlil sonucum pozitif çıktı."Güneş, çocuklarının yaşadığı duruma çok üzüldüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hastanede 14 gün boyunca tedavi altına alındım ve kimseyle görüşmedim. Çocuklarım evde kaldı. Çok zor bir dönemdi. Sağlık çalışanları hastanede benimle çok iyi ilgilendi. Bir aklım hep evdeydi. Kendime olan inancım tamdı. 'Kalkıp iyileşeceğim' dedim. Sonuç itibarıyla başardım. Çocuklarıma kavuştum."- "Maskesiz dışarı çıkmayın"Güneş, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Sağlık Bakanımız ne diyorsa dinlesinler. Maskesiz dışarı çıktığıma o kadar pişmanım ki anlatamam. Maske takmak çok önemli. Hasta olunca önemini anladım. Maskesiz dışarı çıkmayın, sosyal mesafenizi mutlaka koruyun." şeklinde konuştu.Eşinin işinden dolayı Çin'de olduğunu ve Türkiye'ye gelemediğini dile getiren Güneş, sağlık personellerinin özverili çalışmaları ve davranışlarından dolayı sağlık personellerine teşekkür etti.
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