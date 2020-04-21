Kovid-19'u yenen epilepsi hastası alkışlarla taburcu edildi - GÜMÜŞHANE

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Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'de yaşayan M.K., bir süre önce bir ziyaret nedeniyle İstanbul'a gitti.Ziyaret dönüşünde Kovid-19 belirtileri gösteren M.K., pandemi hastanesi olarak kullanılan Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 29 Mart tarihinde tedavi altına alındı.Ayrıca Epilepsi hastalığı da bulunan M.K., 3 Nisan'da solunum cihazına bağlandı. Yaklaşık 10 gün solunum desteği verilen M.K., 12 Nisan tarihinde düzelme belirtileri göstermesiyle servise alındı.Tedavisi tamamlanan M.K, bugün kendisiyle ilgilenen doktorların alkışları arasında taburcu edildi.Taburcu edilen M.K, 14 gün süreyle evinde izole olacak.