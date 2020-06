Kovid-19'u yenen down sendromlu çocuğun şimdiki hedefi lösemi - GAZİANTEP

AA

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 11 yaşındaki down sendromlu Mustafa Karaoğlan'ın şimdiki hedefi lösemiyi yenmek.Merkez Şehitkamil ilçesi Serinevler Mahallesi'nde ikamet eden Yunus ve Emine Karaoğlan çiftinin ilk çocuğu olarak 2009'da dünyaya gelen Mustafa Karaoğlan'a doğumundan 20 gün sonra down sendromu teşhisi konuldu.Karaoğlan, ailesinden ve arkadaşlarından aldığı destekle hayatı sıkı sıkıya tutundu.Tüm engellerin üstesinden gelmeyi başaran Karaoğlan, kısa sürede yüzmeyi öğrendi ve bu alanda kendini geliştirerek çevresinin takdirini toplamayı başardı.Yaklaşık 5 ay önce lösemiye yakalanan Karaoğlan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Onkoloji Hastanesi'nde haftanın 4 günü tedavi görmeye başladı.Yapılan tedavilere ve verilen ilaçlara olumlu karşılık vererek hızla iyileşen Karaoğlan, 30 Nisan'da yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle ailesi tarafından GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.Burada Karaoğlan'a yapılan testler sonrası Kovid-19 teşhisi konuldu. Bir süre sonra durumu kötüleşince Karaoğlan, immün plazma tedavisi sayesinde sağlığına kavuşup 15 Mayıs'ta sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.- Şimdi sırada lösemiyi yenmek varBaba Yunus Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun özel bir çocuk olduğunu söyledi.Mustafa'nın yaşıtlarına göre daha zeki olduğunu belirten Karaoğlan, "Down sendromlu olduğunu öğrendikten sonra bu geni araştırmaya başladım. Bu hastalığı taşıyan ama çok başarılı olmuş kişilerin hayatını kendimize örnek aldık. Eşime 'Biz bu çocuğu diğerleri gibi yaparız' dedim." ifadesini kullandı.Çocuklarının Kovid-19'a yakalandığını duyduğu an yıkıldığını belirten Karaoğlan, şöyle konuştu:"Biz Kovid-19'u hep birlikte el ele vererek, aşkla, sevgiyle ve dualarla yendik. Şimdiki hedefimiz lösemi yenmek. Ailenin tüm fertleri olarak Mustafa'nın hep yanında olduk. Kovid-19 günlerinde oğlumuz yoğun bakım odasındaydı ama onu bir şekilde mutlu etmenin yollarını bulduk. Her olumsuzlukta gülmeyi ve eğlenmeyi bildik."Mustafa'nın 2 kardeşi olduğunu belirten Karaoğlan, "Onlar ağabeylerinin özel bir çocuk olduğunun farkındalar. Bazen bakıyorum ağabeylerinin ağrıyan başını okşuyorlar, bazen suyunu getiriyorlar bazen de beraber güreş tutuyorlar. Biz çocuklarımıza sürekli birlik ve beraberliği, bunun yanında güçlü olmayı öğretiyoruz." diye konuştu.Anne Emine Karaoğlan ise Mustafa'nın ilk göz ağrısı olduğunu ifade etti.Tüm hastalığın tedavilerinde oğlunun elini hiç bırakmadığını belirten Emine Karaoğlan, "O bana 'Anne benim elimi hiç bırakma' dedi. Ben de onun elini hiç bırakmadım. Mustafa çok güçlü bir çocuk. Her şeyin üstesinden gelebilen biri. Kovid-19'u yendik çok şükür, şimdi sıra lösemide. Bunu ilk duyduğumuzda çok üzüldük, çok şeyler yaşadık ama bunu da güçlü olarak yeneceğiz." dedi.Anne Emine Karaoğlan, oğlunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ve onu görmek istediğini sözlerine ekledi.