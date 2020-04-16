Kovid-19'u yenen 75 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi - AMASYA

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Altun Akbulut'un 18 gün süren tedavisi tamamlandı.Sağlığına kavuşan Akbulut, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarından helallik isteyen Akbulut, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.

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