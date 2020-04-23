Kovid-19'u dizginleyen Tayvan'dan yeni salgın ihtimali uyarısı

AA

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC),Kovid-19'un Çin'de çıkarak yayılmasınından ardından, yaklaşık 24 milyon nüfuslu Tayvan adasının salgınla mücadeleye karşı izlenilen yol haritası ve salgının geleceğine yönelik öngörülerine ilişkin AA muhabirine özel açıklama yaptı.

Açıklamada, Çin'e uçakla yaklaşık iki saatlik mesafede bulunan Tayvan'ın, Çin'de 2003'te yaşanan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınıyla birlikte salgın hastalıklara karşı sürekli teyakkuz ve proaktif hareket ettiğinin altı çizildi.

Tayvan hükümetinin, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık-2019'da ortaya çıktığı ilk anda "gizemli zatürre" olarak bildirilen yeni tip koronavirüsü sürekli izlediği kaydedilen açıklamada, adada, ilk Kovid-19 vakasının 20 Ocak'ta tespit edilmesinin ardından CDC tarafından "şiddetli sıra dışı bulaşıcı zatürre" için Merkezi Salgın Yönetim Merkezinin (CECC) aktifleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 5 Şubat itibarıyla Çin ana karası ve Hong Kong ile Makau özel idari bölgelerinden Tayvan'a girişin yasaklandığı, 10 Şubat'ta ise Tayvan'a girenlerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde karantinaya almaları şartı getirildiği aktarıldı.

CECC'nin 27 Şubat'ta "Tayvan'ı kilit altına almadan" Kovid-19'a karşı alarm durumunu "ulusal güvenlik" seviyesine çıkardığı hatırlatılan açıklamada, CECC'nin öncelikli olarak hükümetin tüm birimlerini salgına karşı organize ettiği, insanların toplu hareketlerine yönelik yol haritası hazırladığı, tıbbi malzeme hazırlığı yaptığı, salgını izlediği, önlemleri güçlendirdiği ve sınır girişinde yolculara tarama yapılması yönünde planlar yaptığı ifade edildi.

- Salgınla mücadelede teknolojik ve dijital unsurlar

Tayvan'ın Çin'e coğrafi yakınlığı ve Çin ana karası ile turizm alanında Çinli turistlerin yoğun seyahat ettiği bir destinasyon olması nedeniyle virüs salgınından ciddi şekilde etkilenmesi beklenirken, bölgede bugüne kadar virüsten 6 can kaybı yaşandı, 426 vaka tespit edildi.

Açıklamada, Tayvan'da havalimanı ve limanların kızılötesi ısı detektörleriyle donatıldığı, yolcuların sağlık durumu beyanı ve ev karantinasının etkili şekilde yapılabilmesi için elektronik sistem kurulduğu vurgulandı.

Sistem sayesinde yolcuların, bir karekod vasıtasıyla sağlık durumlarını online formlara yükleyebildiği kaydedilen açıklamada, bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı, göç, gümrük ve ulaştırma birimlerinden temin edilen bilgilerle oluşturulan "büyük veri havuzunda" incelemeye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, akıllı teknolojilerin yoğun şekilde kullanıldığı birden fazla izleme programıyla Tayvan'da, salgın konusunda yüksek ve düşük risk gruplarının izlendiği belirtildi.

Ev karantinasındaki kişilerin telefonları üzerinden konumlarının takip edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, insanların evden ayrıldıklarında programın yetkililere uyarı mesajı gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, CDC'nin, 120'den fazla uygulama ile sağlık birimleri, klinikleri ve halkı doğru şekilde yönlendirdiği ve halka salgınla alakalı sürekli bilgi akışı sağlandığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, maske satış ve temininde karaborsa gibi haksız uygulamaların önüne geçmek için maske temini konusunda gerçek isim, telefon numarası ve bilgisayarla kayıt yaptırılan online bir platformun 3 Şubat'ta kurulduğu ve insanların gerçek kimlikleriye buradan maskeye ulaştığına dikkat çekildi.

- Salgın sonbahar veya kış aylarında tekrar artış gösterebilir

Kovid-19'un yeniden artabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel salgının gidişatına bakarak, salgın ilk önce Çin ana karası sonra Avrupa, Orta Doğu ve ABD gibi ülkelere doğru gelişme gösterdi. Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkeleri salgının gelecekte gelişme kaydedeceği önemli bölgeler olabilir. Tayvan, şu ana kadar kendini koruyabildi. Ancak virüsün yapısı sürekli değişiyor ve biz hala tedbirli haldeyiz ve durumu hafife alamıyoruz. Virüsün karakteristiğinden yola çıkacak olursak, grip gibi solunum yolları virüsleri sıcak hava ve nemli çevrelerde etkin olamıyor. Ancak Kovid-19’un bulaştığı kişi sayısı sürü bağışıklığı kazanmak için yeterli değil. Bu yüzden bu yıl sonbahar ve kış döneminde salgın tekrar artış gösterebilir."