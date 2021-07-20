Kovid-19'u atlatanların devam eden sıkıntılarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için geçen yıl aralıkta "Kovid-19 Takip Merkezleri" açılmaya başlandı.
Pilot uygulamaları Ankara ve Eskişehir'de yapılan merkezlerde, Kovid-19'a yakalananların, iyileşmelerinin ardından geçen 6 aylık süreçte devam eden sıkıntılarına dair ilk veriler ortaya çıktı.
Kovid-19 Takip Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Cenk Aypak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde 6 aylık süreçte 530 hastanın takibini yaptıklarını belirtti.
İyileşen Kovid-19 hastalarını, devam eden şikayetlerinin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 2 yıl boyunca takip edeceklerini söyleyen Aypak, "Hastalarımızı 6 aylık periyotta merkeze ilk gelişleri ile birinci, üçüncü ve altıncı aylarında takip ediyoruz." dedi.
- İyileşenlerde en sık görülen şikayetler
Aypak, takip ettikleri 530 hastada devam eden şikayetlere ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:
"Hastalarda en sık görülen şikayetler nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları ile kalp ağrısı. Bunun yanında unutkanlık, hafıza zayıflamaları, uyku bozuklukları şikayetleriyle de karşılaşıyoruz.
Kovid-19'un atlatılmasının ardından ilk 3 aylık periyotta en sık gördüğümüz şikayetler nefes darlığı, kas ağrıları ile unutkanlık. 6 aya kadar uzayan yorgunluk ve halsizlik şikayetlerini görüyoruz, beraberinde öksürük de olabiliyor."
- Kronik hastalarda şikayetler daha fazla
Kronik hastalarda, Kovid-19'un atlatılmasından sonra devam eden şikayetlerle daha sık karşılaşıldığını belirten Aypak, "Özellikle bağışıklık sistemi yetmezliğine yol açan hastalıklarda, hipertansiyon, diyabet, KOAH olanlarda Kovid-19'a bağlı komplikasyonları daha sık görüyoruz." bilgisini paylaştı.
- "Vatandaşlara aşı olmalarını öneriyoruz"
Aypak, koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için herkesi aşı olmaya çağırarak, şunları kaydetti:
"İki yıla yaklaşan Kovid-19 salgını sürecinde edindiğimiz tecrübeler var. Burada sosyal mesafe, maske, hijyen tedbirlerinin yanında bilimsel çalışmalar, aşının bizi bu hastalığa karşı, ölümcül komplikasyonlara karşı koruduğunu gösteriyor. Bu yüzden vatandaşlara aşı olmalarını öneriyoruz."
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