"Kovid-19'u atlatanlar 28. günden sonra plazma bağışı yapabilir" hatırlatması

AA

Dr. Ergen, bağışçılar için randevu sistemi kurduklarını belirterek, merkezde bulunan personelin Kovid-19'u atlatmış kişilerle bağlantıya geçtiğini ve plazma bağışı için gerekli bilgilendirmeyi yaptığını kaydetti.

Plazma bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için belirli gün ve saatte randevu oluşturduklarını ifade eden Ergen, şunları söyledi:

"Randevu günü bağışçılarımız gelip plazma bağışı yapıyorlar. Her bağışçıdan 2 ünite plazma alıyoruz ve bu plazmalar 2 ayrı hastanın korona ile olan mücadelelerinde büyük katkı sağlıyor. Koronavirüs hastalığını geçirmiş olan vatandaşlar, tüm belirtileri kaybolduktan 28 gün sonra plazma bağışında bulunabilirler. 3 ay boyunca 10 gün arayla 8 defaya kadar plazma bağışında bulunabilme imkanı var. Plazma bağışı, Kızılay'ın yetkisinde olan bir iş. Ne yazık ki duyuyoruz, birtakım ticari unsurlar da söz konusu olabiliyor. Bu tür eyleme kimsenin teşebbüs etmemesini temenni ederim."

Ergen, kan ve plazmanın sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bağışlanması gereken bir durum olduğunu bunu ticari bir meta haline getirmenin ise suç olduğunu vurguladı.

- "Hastalara yardımcı olmak adına plazma bağışçısı oldum"

İmmün plazma bağışında bulunanlardan Nurettin Akdeniz (40),gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, tedavisinin ardından virüslü hastalara yardımcı olmak için bağışta bulunduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı'ndan bir gün önce hastaneye yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle başvurduğunu ifade eden Akdeniz, şunları söyledi:

"Orada yapılan test sonucum pozitif çıktı. Hastalığı çok ağır geçirmedim, hafif atlattım. Evde tedavi gördüm. Bir arkadaşımın vasıtasıyla plazma bağışçısı olmaya karar verdim. Açıkcası, başvurunun nasıl olduğunu da bilmiyordum. Yapılan işlemleri öğrendiğimde, hastalara yardımcı olmak adına plazma bağışçısı oldum. Çevremde pozitif olan arkadaşım var, onlara da söyleyeceğim, muhakkak bağışta bulunmaları gerek."

- "Kutsal bir vazife olduğu için biz de kabul ettik"

Bağışçılardan Hasan Bayraktar da gribe benzer belirtilerle, Kovid-19'u evde tedavi olarak atlattığını belirterek:

"Hastalığı grip belirtisi gibi geçirdik. Tereddüde düşüp test yaptırdık ve pozitif çıktı. Tedavi için hastaneye yatmadık, evde 5 günlük bir ilaç tedavisi uygulandı. Aşırı belirtilerimiz de yoktu. Hastalığı bu şekilde atlattık. Plazma bağışını gazetelerden okuyorduk, televizyonda izliyorduk. Halk sağlığı merkezi ile sürekli irtibatta olduğumuz için onlara soracakken, Kızılay aradı. Plazma bağışı olduğunu söylediler, yapılan işlemleri anlattılar. Kutsal bir vazife olduğu için biz de kabul ettik ve geldik. Faydalı olduğunu, insanları kurtardığını duyuyoruz. Yoğun bakımda olan insanların şikayetlerini duyuyoruz. Çok zor durumda o insanlar. Yardımcı olmak gerek. Hastalığı atlatan insanlar gelip yardımcı olsunlar. Ben oğlumla geldim. İkimiz de plazma vereceğiz. Sadece bu sefer değil, birkaç kez bağış yapmayı düşünüyorum." dedi.

Randevulu sistem ile immün plazma bağışına gelen Hamza Melih Bayraktar da koronavirüs bulaştıktan sonra tat ve koku kaybı yaşadığını belirtti. Evde 14 günlük tedaviden sonra iyileştiğini ve süreci tamamladığını kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Bizi, Kızılay'dan plazma bağışçısı olmak ister misiniz diye aradılar. Plazma bağışı yapıldığını biliyor ve olumlu bakıyorduk. Hastalara bir yardımımız olsun diye tamam dedik ve geldik plazma bağışımızı yapıyoruz. Yapılan işlemde korkulacak bir şey yok, eğer korkuyorlarsa. Burada çalışanlar çok yardımcı oluyor, sorduğunuz soruları cevaplıyorlar. Gelip korkmadan plazma bağışlarını yapabilirler."