Kovid-19, Tunus'ta turizm sektöründe 50 bin kişiyi işinden etti

Ammar, parlamentoda katıldığı oturumda, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki turizm sektörüne etkilerine ilişkin bilgi verdi.
Pandeminin şu ana kadar turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı biçimde 50 bin kişiyi işinden ettiğini paylaşan Turizm Bakanı, turizm sektörünün salgından önce ülke içinde doğrudan ve dolaylı biçimde 400 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.
Ammar, 2020 yılında turizm gelirlerinin yüzde 66 oranında azaldığını, otellerdeki gecelik konaklama ve yurtdışından gelen turistlerin yüzde 80 oranında düştüğünü paylaştı.
Ülkedeki turizm işletmelerinin zor bir seçenekle karşı karşıya olduğunu aktaran Ammar, turizm faaliyetinin durma noktasına gelmesi nedeniyle sektörün kurtarılması için herkesi sorumluluk almaya davet etti.
Ammar, pandeminin doğurduğu ekonomik kriz öncesinde turizm sektörünün zorluklarla mücadele ettiğini ve Mart 2020'de uygulamaya giren ülke çapındaki karantinanın sektör üzerinde ek bir yük doğurduğunu kaydetti.
- Seyahat acenteleri iflas edebilir
Tunus Seyahat Acenteleri Federasyonu (FTAV) Başkanı Cabir bin Atuş, Tunus resmi haber ajansı TAP'a verdiği röportajında, eğer ki hükümetin pandeminin başında vadettiği ekonomik kurtarma paketleri hayata geçirilmezse seyahat acentelerinin yüzde 98'inin iflas edeceğini belirtti.
Aynı şekilde ülkedeki turizm sektörünün çökme noktasında olduğu uyarısını yapan Bin Atuş, 1300 seyahat acentesinin doğrudan veya dolaylı biçimde 20 bin Tunusluya istihdam sağladığını aktardı.
Dünyayı etkisi altına alan pandeminin getirdiği kısıtlamalar küresel anlamda en olumsuz biçimde taşımacılık, turizm ve dolaylı sektörleri etkiledi.
Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 14 Eylül'de paylaştığı rakamlara göre, koronavirüs nedeniyle dünya çapında kayıplar 460 milyar dolara çıkarken, dünya genelinde turist sayısı yüzde 65 oranında düştü.
Salgın öncesinde de düşük büyüme rakamları, yüksek işsizlik, kamu hizmetlerinde eksiklik ve yüksek kamu borcu gibi göstergelerle olumsuz bir ekonomik tablo sergileyen Tunus'ta, Kovid-19 sonrası gidişat daha da kötüleşti.
Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21 daralırken, işsizlik yüzde 3 artarak yüzde 18'e çıktı. Hükümetin açıkladığı rakamlara göre, salgın ülkeye 2,2 milyar dolara mal oldu.
Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2019'da ülkeyi ziyaret eden 9,4 milyon yabancı turist, ülke ekonomisine yaklaşık 2 milyar dolar döviz bırakmıştı.
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