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        Haberler Dünya Kovid-19 testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı Sanchez G-20 Zirvesi'ne katılmayacak

        Kovid-19 testi pozitif çıkan İspanya Başbakanı Sanchez G-20 Zirvesi'ne katılmayacak

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 22:21 Güncelleme: 07.09.2023 - 22:21
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        İspanya Başbakanı G-20 Zirvesi'ne katılmayacak
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        G-20 Zirvesi'ne katılmak için bugün öğleden sonra Kovid-19 testi yapılan Başbakan Sanchez'in test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

        Başbakanlık kaynaklarından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Sanchez'in sağlık durumunun iyi olduğu ve Madrid'deki konutunda çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Sanchez'in, 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağı belirtildi.

        Sağlık kuruluşlarının verilerine göre 21-27 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 508 bin 744 Kovid-19 testi satıldı. İki ay öncesiyle karşılaştırıldığında Kovid-19 testi satışlarında yüzde 500 artış olduğu görüldü.

        İspanya'da Kovid-19 testleri 2022 yazında ise 4 milyondan fazla satılmıştı.

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        #İspanya
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