Kovid-19 testi pozitif çıkan hemşirenin tomografisinin çekilmediği iddiasıyla hastane hakkında inceleme başlatıldı

Emekli Jandarma Alay Komutanı Albay Kamuran Ersan'ın filyasyon ekibinde görevli hemşire eşi Emine Ersan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emine Ersan, bir süre sonra fenalaşınca evlerinin yakınındaki özel bir hastaneye giderek tomografi çektirmek istedi.

Görevlilerin, "Kovid-19 testinizi bu hastanede yaptırmadınız. Bu nedenle tomografinizi çekemeyiz." demesi üzerine Ersan, durumu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü hastane hakkında inceleme başlattı.

Emine Ersan'ın tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesinde sürüyor.