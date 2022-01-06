Kovid-19 testi olmayan kadın hastaneye alınmadı: Düşük yaptı!

AA

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina tedbirlerinin uygulandığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde Kovid-19 testi güncel olmadığı için hastaneye alınmayan 8 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.

Yerel hükümetten yapılan açıklamada, olay nedeniyle hastanenin genel müdürünün görevden alındığını, tıp bölümü ile ayakta tedavi kliniği yöneticilerinin kovulduğunu bildirdi.

Yeni yıl günü yaşanan olayda Kovid-9 testinin süresi 4 saat önce dolduğu için hastaneye alınmayan hamile kadın dışarıda beklediği sırada kanaması başladı ve bebeğini kaybetti.

Kadının yeğeni tarafından kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada yer alması ülkede çapında tepkilere yol açtı.

Yerel hükümetin açıklamasında, olayın toplumda geniş çaplı kaygı uyandırdığını ve derin sosyal etkisi olduğu belirtilerek, "Hastane kamuoyundan özür dilemeli, çalışma sürecindeki riskleri etkin şekilde ele alıp değerlendirmeli ve tıbbi bakımın en iyi şekilde sürdürülmesi için hastane yönetimini güçlendirmeli." ifadelerine yer verildi.

Hükümet ayrıca Komünist Parti Disiplin Komitesince Şian Acil Bakım Merkezi ve Şian Sağlık Komisyonu yetkililerine resmi uyarı yapıldığını duyurdu.

ŞİAN KARANTİNA ALTINDA

13 milyon nüfuslu Şian, yerel kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina altında bulunuyor. Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık 2021'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 1856'ya ulaştı.

Karantina tedbirlerinin uygulanmasındaki bazı eksikler, gıda temininde yaşanan sıkıntılar ve baskı altındaki yerel görevlilerin müsamahasız tutumu eleştirilere sebep oluyor.

Hastanelerde hamileler ve diğer acil durum hastaları için yeşil hatlar açılması, salgın kontrol tedbirlerinin olağan sağlık hizmetlerini aksatmaması için önlemler alınması yönünde çağrılar yapılıyor.