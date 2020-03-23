Kovid-19 tespit edilen Tom Hanks'ten iyi haber

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Hanks, Twitter hesabından, eşinin ve kendisinin iyileşme süreçlerine ilişkin, "İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz." mesajını paylaştı.

Virüsün bulaşmasını engellemek için kendi kendini karantinaya almanın önemine ilişkin Hanks, "Korunaklı bir yerde kalmak şu şekilde işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından da size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Hanks mesajında, "Biraz zaman alacak ancak birbirimizle ilgilenirsek, elimizden geldiğince yardım edersek ve bazı konforlardan vazgeçersek, bu da geçecek. Bunu halledebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hanks ve eşi Wilson, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını 12 Mart'ta açıklamıştı.