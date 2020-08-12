Kovid-19 tedbirleriyle yeniden açılan spor tesislerinde uygulanacak kurallar netleşti

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bugün yeniden faaliyete başlayan halı sahaları da kapsayan genelge, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderildi.

Halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlerin ayrıntılandırıldığı genelgeye göre, bu yerlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirler eksiksiz uygulanacak.

Kovid­-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı kişiler, spor tesislerinde görevlendirilecek.

Her müşteri tesise HES koduyla giriş yapacak. Görevli bir personel aracılığıyla “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesisler kullandırılacak.

Tesise giren herkesin ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmeyecek ve bu kişiler en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmayacak, antrenman ve maç haricinde maske kesintisiz kullanılacak.(N95/FFP2 maskeler kullanılmayacak.)

Tesislerdeki kişi sayısı, kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılacak ve buna ilişkin bilgi tesis girişine asılacak.

Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklarla birlikte, en fazla bir velisi maske takma koşuluyla tesise alınabilecek. Veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulacak.

Tesislerdeki soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanları kapalı tutulacak ve müşterilerin kullanımına izin verilmeyecek.

Spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın teması azaltılacak. Antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafe en az 2 metre olarak uygulanacak.

Tesislere müşteriler randevuyla kabul edilecek.

Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı taraflarda düzenlenecek, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulacak ve engelleyici mekanizma kurulacak.

Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalık ve yakın temas engellenecek.

Tesislerin girişine Kovid­-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişler asılacak.

Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilecek ve en az 14 gün süreyle bu kayıtlar saklanacak.

Tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği ile tek kullanımlık kağıt havlular bulundurulacak.

Tesislerin üyelik sözleşmelerine Kovid-­19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamalar eklenecek.

Yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesisler kullandırılmayacak.

Tesis bünyesindeki kafe tarzı yeme içme bölümleri Sağlık Bakanlığının restoran, lokanta, kafe çalışma rehberine göre hizmet verecek.

Tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak, bunlar düzenli olarak boşaltılacak.

Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete ve dergi bulundurulmayacak.

Nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilecek, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler yüzde 70’lik alkolle temizlenecek.

Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının “Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılacak.

- Temizlik ve dezenfeksiyona yönelik tedbirler

Genelgeye göre, tesislerin temizliği her gün düzenli yapılacak, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha fazla temizlenmesi sağlanacak.

Tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme­ paspaslama tercih edilmeyecek, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacak.

Tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümler gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı),tuvalet dezenfeksiyonu için de 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak.

Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanacak. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak. Her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenen, yıkanabilen ve tekrar kullanılan temizlik malzemeleri en az 60 derecede yıkanacak.

Futbol topları her maç bitiminde yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfekte edilecek.

Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımıyla ilgili afişler asılacak ve buralarda sürekli sıvı sabun bulundurulacak.

Tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları kullanılamayacak.

Tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmaları sağlanacak. Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacak. Kullanılan maske ve eldivenler çıkarılıp çöp kutusuna atılacak ve eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak.

Tesiste vantilatörler çalıştırılmayacak. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehbere uygun hareket edilecek ve tesislerin kapalı bölümleri sık sık havalandırılacak.

- Çalışan personele yönelik tedbirler

Halı sahalarda çalışan personele ilişkin tedbirlerin de yer aldığı genelgeye göre, personel Kovid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilecek.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya Kovid-19 vakası ile teması olan çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi, maske değişiminde el antiseptiği kullanması, el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak.

Personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmeleri ve maskesiz bulunmamaları sağlanacak.

- Müşterilere yönelik tedbirler

Müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymaları sağlanacak.

Kişisel havlu kullanılacak, havlular, işletme tarafından karşılanması halinde poşetli olacak veya görevli personel tarafından verilecek.

Müşteriler maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma, sarılma gibi yakın temasta bulunamayacak.

Valilik ve kaymakamlıklar halı sahaları haftada en az bir kez denetleyecek.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.